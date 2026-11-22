La representante Andrea Vargas aclaró su situación académica tras cuestionamientos sobre su perfil. Confirmó que aprobó Derecho pero espera su título.

La representante a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, Andrea Vargas, miembro del Pacto Histórico, ha respondido a las interrogantes surgidas respecto a su condición profesional. La congresista admitió oficialmente que aún no cuenta con el título profesional de abogada, aunque sostuvo haber completado y aprobado todo el plan de estudios en la Universidad del Atlántico antes de asumir su cargo público.

Origen de la controversia académica

El debate se intensificó tras la difusión de capturas de pantalla en la red social X por parte del estudiante de Derecho, Miguel Serna. Las imágenes mostraban que el perfil oficial de Vargas en la página de la Cámara de Representantes la identificaba como "abogada de la Universidad del Atlántico" el 19 de noviembre. Posteriormente, el 21 de noviembre, la descripción fue modificada para indicar que cursaba estudios en dicha institución, lo que generó sospechas sobre la veracidad de su información académica.

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Adicionalmente, el analista Juan Felipe Pedraza, conocido en redes como Rentas, compartió un documento emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. Este certificado oficial revela que Andrea Vargas no aparece inscrita en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, respaldando las dudas sobre su práctica profesional.

Defensa de la congresista sobre su estatus

Ante los señalamientos, la legisladora publicó un comunicado el 22 de noviembre aclarando su situación legal y académica. Vargas afirmó ser egresada y no graduada en Derecho, explicando que completó el plan de estudios antes de su elección pero que retrasó la obtención formal del diploma por motivos personales. Aseguró que recibirá el título en un par de meses y lo compartirá públicamente.

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La representante negó rotundamente cualquier intento de falsificación de documentos o uso indebido de su investidura. Vargas declaró que nunca contrató con el Estado mediante falsos títulos y que sus cargos públicos han sido exclusivamente de elección popular. Consideró que las afirmaciones sobre haber estudiado solo seis semestres eran falsas y dañinas para su reputación.

Contexto político y comparaciones con otros casos

Esta situación ocurre en un momento de alta sensibilidad respecto a los títulos académicos de los congresistas colombianos. El escándulo se enmarca en el contexto de las recientes controversias que afectaron a Luz Verónica Estrada, también integrante del Pacto Histórico, quien enfrentó serias dudas sobre la autenticidad de sus documentos de formación.

Andrea Vargas reconoció que su equipo cometió un error al no ajustar la información en su perfil oficial antes de que surgieran las críticas. La congresista explicó que la modificación se realizó tras conocerse el caso de Estrada y solicitaron emitir el certificado oficial para demostrar su estado real. Vargas se dijo expuesta al escrutinio pero pidió ser juzgada con base en la verdad y la honestidad en su trabajo legislativo.

Consecuencias y próximos pasos anunciados

La congresista del Atlántico reiteró su compromiso con la transparencia y la honradez en el Congreso de la República. Aclaró que ha mantenido un ejercicio riguroso y respetuoso en el legislativo, sin acudir a insultos o caminos fáciles. Solicitó a sus detractores ceñirse a los hechos comprobables y a los documentos oficiales que pronto serán publicados.

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El caso continúa monitoreándose por la opinión pública y los medios de comunicación, que aguardan la entrega oficial del certificado de la Universidad del Atlántico. La respuesta de Vargas busca cerrar la controversia y permitirle continuar con su labor legislativa sin la carga de la desinformación. Se espera que la publicación del certificado oficial restaure la confianza en su integridad académica ante la ciudadanía del Atlántico y el país.