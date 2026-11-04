Andrés Altamar es el nuevo director deportivo del DIM tras la partida de Federico Spada

El Deportivo Independiente Medellín oficializó a Andrés Altamar como su nuevo director deportivo. Este nombramiento sucede meses después de la salida de Federico Spada, buscando fortalecer la estructura deportiva y la captación de talento.

El Deportivo Independiente Medellín ha oficializado el martes la contratación de Andrés Altamar como su nuevo director deportivo, consolidando así la estructura directiva del club antioqueño. Este nombramiento llega varios meses después de que el italiano Federico Spada abandonara el cargo en junio del año pasado, generando una transición necesaria para la institución.

La estrategia deportiva del DIM

ElDIM continúa avanzando en el fortalecimiento de su estructura deportiva mediante la incorporación de Altamar, quien trabajará de la mano con el manager de relacionamiento deportivo e institucional y el director deportivo de fuerzas básicas. La entidad reafirma su compromiso con la planificación, el desarrollo integral de sus futbolistas y la consolidación de un proyecto que permita construir bases sólidas para el presente y el futuro de la institución.

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La experiencia internacional de Altamar

Andrés Altamar, oriundo de la Costa Caribe de Colombia, cuenta con una sólida trayectoria internacional que incluye pasos recientes por el Barcelona de Guayaquil y el Los Angeles FC. En el club ecuatoriano, donde llegó el primero de enero del 2026 como secretario técnico, ocupó el rol de director deportivo desde el 16 de julio hasta finales de septiembre, momento en el que se desvinculó para unirse al DIM.

Anteriormente, Altamar se desempeñó como jefe de scouting en el Los Angeles FC de la Major League Soccer, institución en la que tuvo contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Su formación en administración de empresas y administración deportiva, sumada a una capacitación como cazatalentos auspiciada por Conmebol, la UEFA y la Football Association de Inglaterra, lo convierten en un perfil técnico altamente cualificado.

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Trazabilidad profesional y roles clave

La experiencia de Altamar también incluye su paso como scout del Manchester City inglés entre 2019 y 2023, periodo durante el cual el club inglés vivió una de sus mejores épocas deportivas en los últimos años. Esta formación en entornos de alto rendimiento ha sido fundamental para su desarrollo como profesional en la identificación y captación de talento.

Su primera experiencia profesional tuvo lugar en el equipo Uniautónoma, con sede en la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. Entre 2014 y 2015 fue coordinador de la cantera, año en el que el cuadro barranquillero compitió en primera división; al año siguiente, fungió como director deportivo, iniciando así su carrera en la gestión deportiva.

Impacto en la toma de decisiones del club

El rol de director deportivo en el DIM es crucial desde que se hizo la reestructuración del proyecto del club. Esta figura ha tenido peso en decisiones estratégicas como la contratación de jugadores para el plantel profesional y el scouting de nuevos futbolistas para la cantera, muchos de los cuales terminaron siendo vendidos al extranjero.

El comunicado oficial concluye que el recorrido profesional de Andrés Altamar se ha caracterizado por la construcción de proyectos deportivos sostenibles y el liderazgo de equipos de trabajo desde una visión estratégica, humana y orientada al alto rendimiento, asegurando así la continuidad del éxito deportivo de la institución.