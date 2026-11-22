Juanes cerró su gira mundial en El Corazón de Bogotá Arena con un show de cerca de tres horas. Andrés Cepeda se unió al cantante paisa en el escenario y en un brindis.

El cantautor bogotano Andrés Cepeda compartió en Instagram fotos del brindis que tuvo con Juanes tras el cierre del Juanes World Tour 2026 en Bogotá. En su publicación, Cepeda escribió que se tomó unos guaritos con su amigo paisa durante el cierre de la gira en el corazón de la capital.

El encuentro ocurrió en El Corazón de Bogotá Arena, el recinto conocido hasta hace pocos meses como Movistar Arena, durante la segunda y última fecha de la gira en la capital colombiana. La publicación de Cepeda, realizada el sábado, incluyó imágenes del fotógrafo del evento.

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Detalles del concierto de Juanes en El Corazón de Bogotá Arena

Juanes ofreció un show de cerca de tres horas en El Corazón de Bogotá Arena, celebrando más de 25 años de carrera musical. Las puertas del recinto abrieron a las 6:00 p. m. y el concierto arrancó cerca de las 9:30 p. m.

El repertorio recorrió los grandes éxitos del artista antioqueño, entre ellos La Camisa Negra, A Dios le Pido, Me Enamora, Es Por Ti, Fotografía, Volverte a Ver y La Paga. Parte del show también presentó material de JuanesTeban, su álbum conceptual que explora la relación entre el rock y las raíces latinoamericanas y que le valió un Latin Grammy.

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La boletería de la primera fecha anunciada en Bogotá se agotó, lo que llevó a habilitar un segundo concierto en la misma ciudad. La primera noche, realizada el jueves 19 de noviembre, contó con la apertura de la artista Laura Maré.

Cepeda y Juanes cantan juntos en homenaje a la música colombiana

Andrés Cepeda subió al escenario durante el tramo central del concierto, donde Juanes le dio la bienvenida y ambos rindieron homenaje a la música tropical y folclórica colombiana. El público, que colmó el recinto, respondió con una ovación.

Juanes y Cepeda interpretaron El Preso, tema original de Fruko y sus Tesos, y A caballo vamos pa'l monte. En la misma noche, Juanes compartió escenario con el maestro Fruko en un homenaje a la salsa colombiana, y también estuvo acompañado por el líder de La Pestilencia, con quien cantó en inglés Paranoid, tema emblemático de Black Sabbath.

Durante el concierto, Juanes recordó su vínculo con Bogotá y afirmó que llegó por primera vez a la ciudad en 1996, donde conoció a su esposa, madre de sus hijos. Según el propio artista, la capital tiene un significado muy importante en su vida personal y profesional.

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Reacciones de los seguidores tras el cierre de la gira

La publicación de Andrés Cepeda se llenó en pocas horas de reacciones de seguidores de ambos artistas, que celebraron el encuentro. Muchos pidieron que el dúo vuelva a compartir escenario en futuros proyectos.

Cepeda y Juanes ya se habían reunido sobre una tarima en 2019, cuando se reencontraron en Bogotá más de 20 años después de sus primeros pasos en la música. Con el cierre de la gira en la capital, el reencuentro musical entre ambos volvió a ocupar la atención del público colombiano.