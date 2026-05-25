Andrés Cepeda restringe sus redes en campaña electoral por confusión política

Andrés Cepeda, un intérprete colombiano, restringió sus redes sociales en plena campaña electoral debido a la confusión política que recibió en sus publicaciones. La situación se agravó con el avance de la campaña y la alta figuración en los entornos virtuales.

Andrés Cepeda restringió sus redes en plena campaña electoral en Colombia por comparaciones con un candidato Cansado de recibir mensajes ajenos a su trayectoria artística, el intérprete tomó medidas radicales para frenar la ola de comentarios políticos.intervino en sus plataformas digitales ante lo que parece ser una confusión masiva por parte de los usuarios en redes sociales con un candidato presidencial .

La situación cobró fuerza en medio del avance de la campaña hacia la presidencia, momento en el cual el apellido Cepeda empezó a registrar una alta figuración en los entornos virtuales. El origen del malestar del artista bogotano radica en la cantidad deque comenzó a recibir en sus publicaciones, que estaban dirigidos en realidad hacia el senador y actual candidato presidencial del Pacto Histórico,El alcance de lo que parece ser una serie de confusiones —y en algunos casos, bromas— en el ecosistema digital quedó en evidencia tras la divulgación de diferentes contenidos.

En uno de los clips con mayor reproducción en las plataformas, una joven aseguraba con convicción que apoyaría en las urnas a Cepeda debido a que “toda la vida” había escuchado sus canciones, mezclando de forma evidente la carrera del compositor con la actividad del dirigente político. La coyuntura sumó un nuevo episodio de saturación para el músico luego de realizar un anuncio publicitario relacionado con el desarrollo de su gira de conciertos en territorio estadounidense.

La sección de comentarios de dicha actualización se inundó rápidamente con pronunciamientos de índole electoral que lun hecho que aceleró la reacción del intérprete. Frente a la persistencia de las menciones y con el objetivo de marcar una distancia definitiva frente a las dinámicas partidistas del país, el cantautor rompió su habitual reserva en estos temas"¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?

", fue la respuesta textual del cantante. Así fueron los cierres de campaña de los candidatos presidenciales que encabezan encuestas: Cartagena, Barranquilla y Envigado, las ciudades elegidas El desgaste por la confusión política en sus redes llevó a Andrés Cepeda a tomar medidas de control en su cuenta oficial de Instagram. El artista también habría bloqueado cuentas de creadores de contenido que amplificaban la asociación errónea.

Con estas acciones buscó frenar el impacto de la controversia en sus canales de difusión artística. El artista dejó en claro su rechazo a que su nombre y las plataformas destinadas a la promoción de sus obras artísticas sean instrumentalizados o confundidos en el marco de las discusiones sobre el futuro político de la nación, dejando claro que su único vínculo con el público se da estrictamente a través de la música





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