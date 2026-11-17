Andrés Eslava y el entrenador Andrés Obregón analizan el uso de péptidos y suplementos en el gimnasio, destacando la importancia del entrenamiento natural.

Andrés Alejandro Eslava León lleva cuatro años entrenando en un gimnasio que refleja la esencia clásica de los clubes deportivos, donde el olor a hierro y aceite es constante. En este espacio, equipado con racks de sentadilla y mancuernas que van desde los 8 hasta los 45 kilos, Eslava mantiene una filosofía de progreso personal. Su rival no es otro competidor, sino su propio peso levantado el día anterior, buscando una mejora constante y sostenida en el tiempo.

La filosofía del entrenamiento natural

Eslava afirma que no se fija en las redes sociales ni en tendencias externas, describiendo su proceso como una batalla consigo mismo. La motivación proviene de ver los cambios físicos en el espejo, lo cual aumenta su amor propio y su confianza. Después de tres años en el primer gimnasio, dirigiendo a Andrés Felipe Obregón, pasó a otro más grande pero regresó este año para un cambio físico más exigente, llevando tres meses en ese proceso.

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El debate sobre suplementación avanzada

Dentro del ambiente fitness se discute frecuentemente sobre péptidos, testosterona y anabólicos, aunque Eslava los escucha raramente. Él utiliza multivitamínicos, creatina, pre entreno y aminoácidos, considerándolos herramientas legítimas. Según su experiencia, la creatina ayuda a reducir la dolorosidad muscular diaria, mientras que ve a los anabólicos como atajos costosos que no ofrecen resultados sostenibles a largo plazo.

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Experiencia del entrenador en riesgos

Andrés Felipe Obregón, egresado en 2019 con siete años de experiencia, ha observado la evolución de las modas en el gimnasio, desde la creatina hasta los SARMs y los péptidos. Aunque estos últimos se promocionan como menos hepatotóxicos, falta evidencia científica sólida sobre su seguridad. Obregón basa su método en tres pilares: entrenamiento, alimentación y estilo de vida, reconociendo que pocos clientes cumplen con todos los compromisos necesarios.

Advertencias médicas sobre la salud

La médica Diana Carolina Herrera, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, matiza el uso de péptidos como sustancias corporales naturales con aplicaciones terapéuticas. Aclara que el uso sin supervisión médica representa un riesgo grave, comparable al daño de dosis incorrectas de acetaminofén. Menciona casos fatales de falla renal y hepática, y advierte que el crecimiento acelerado de tejido puede afectar células neoplásicas, empeorando condiciones de salud existentes.