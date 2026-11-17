El nuevo director deportivo del DIM, Andrés Felipe Altamar, detalla su plan para recuperar la identidad del club y su confianza en el proyecto técnico de Amaranto Perea.

Andrés Felipe Altamar asumió oficialmente la dirección deportiva del Independiente Medellín el 3 de noviembre, marcando el inicio de una nueva etapa institucional en el club antioqueño. El barranquillero de 34 años, quien arribó a la ciudad hace dos semanas tras dejar su cargo en el Barcelona de Guayaquil, ha dedicado su estancia inicial a conectar con la afición y definir los pilares estratégicos que guiarán el futuro deportivo de la entidad.

Estrategia de Reintegración Cultural y Familiar

La llegada de Altamar no fue un evento aislado, sino el resultado de un proceso orgánico vinculado a sus raíces familiares y su arraigo en la cultura local. Su esposa es de Medellín y sus hijas, de cinco y dos años respectivamente, nacieron en esta ciudad, lo que convirtió la oferta del DIM en una decisión familiar prioritaria.

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El nuevo director deportivo ha utilizado su tiempo de adaptación para interactuar directamente con la comunidad, preguntando a los ciudadanos sobre sus expectativas y deseos para el cuadro rojo. Esta cercanía busca sanar la distancia emocional que ha existido recientemente, estableciendo una base de confianza mutua que considera fundamental para el éxito de cualquier proyecto deportivo de alto nivel.

Definición del Modelo de Juego y Transferencias

El proyecto deportivo que lidera Altamar tiene como objetivo principal la recuperación de la identidad paisa, definiendo un estilo de juego caracterizado por la intensidad, la propuesta y una alta calidad técnica. Bajo esta filosofía, la entidad priorizará la adquisición de futbolistas que posean jerarquía, personalidad y resiliencia, habilidades esenciales para soportar la presión inherente a los clubes de gran popularidad.

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Aunque el talento prevalecerá sobre cualquier origen geográfico, se mantendrá un enfoque especial en jugadores con visión táctica y inteligencia técnica, características históricas de los futbolistas antioqueños destacados. La búsqueda se centrará en perfiles que puedan marcar la diferencia inmediata y contribuir a un esquema competitivo orientado a la consecución de títulos en el corto plazo.

Colaboración Directiva y Apoyo en Plantilla Actual

La dirección deportiva y el cuerpo técnico establecieron una comunicación fluida desde los primeros días de Altamar, asegurando la planificación estratégica necesaria para el próximo año. El nuevo ejecutivo respalda firmemente el proyecto de Amaranto Perea, destacando la importancia de alcanzar las etapas finales de los torneos vigentes como paso previo a la consolidación del campeonato.

Para implementar esta visión, Altamar destaca el papel crucial de figuras veteranas como Juan Fernando Quintero, Didier Moreno y Jackson Martínez, quienes poseen la capacidad de elevar el rendimiento colectivo en momentos de adversidad. Estos jugadores no solo aportan experiencia deportiva, sino que también funcionan como referentes que motivan y potencian el desarrollo de los talentos más jóvenes del plantel.

Consolidación de Jackson Martínez y Proyección 2027

La integración de Jackson Martínez ha sido evaluada como un activo de valor incalculable para el equipo, tanto en el plano deportivo como en la cohesión del grupo humano. Su llegada ha sido recibida con entusiasmo por la plantilla, y su desempeño reciente, incluido su gol clave contra Alianza, reafirma su estatus como uno de los delanteros más relevantes en la historia del fútbol colombiano.

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El plan de mantenimiento y aprovechamiento de la experiencia de Martínez forma parte de la estrategia institucional para asegurar la competitividad durante el ciclo que se extiende hasta 2027. Altamar considera que contar con deportistas de esta calibra proporciona una base sólida para superar los desafíos del fútbol moderno y cumplir con la ambición de devolver al club su posición de liderazgo en la liga local.