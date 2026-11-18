La derecha antioqueña une fuerzas para consolidar el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás el 29 de noviembre, excluyendo a la izquierda.

La derecha política de Antioquia está coordinando un esfuerzo conjunto para impulsar la consolidación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Las principales figuras incluyen al gobernador Andrés Julián Rendón, el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Este movimiento busca unificar territorios clave bajo una estructura administrativa única.

Fuerzas políticas unidas por la consultación

Las maquinarias políticas lideradas por el gobernador Andrés Julián Rendón, el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y los movimientos aliados al exmandatario regional Aníbal Gaviria han establecido una alianza. Esta coalición abarca varios sectores políticos regionales que comparten el objetivo de fortalecer su hegemonía en el departamento. La definición de este proceso electoral se llevará a cabo el 29 de noviembre en las urnas.

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Integración administrativa de ocho municipios

El propósito central de esta iniciativa es revertir la fragmentación actual y volver a configurar la región del Valle de San Nicolás como una asociación municipal integrada. La estructura propuesta toma como núcleo principal al municipio de Rionegro. Otros ocho municipios participan en esta agrupación: Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión. El modelo emula la organización del Valle de Aburrá, liderado actualmente por la administración de Medellín, con el fin de sumar recursos y esfuerzos.

Objetivos de seguridad y desarrollo regional

La integración administrativa busca establecer propuestas comunes para el ordenamiento territorial, priorizando proyectos de transporte, vivienda y salud. El gobernador Andrés Julián Rendón, quien ejerció como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2020, es uno de los promotores más visibles de esta alianza. Su gestión ha enfatizado la necesidad de acuerdos entre municipios debido al crecimiento económico, demográfico y los desafíos de seguridad. Una de las medidas específicas es la creación de una Policía Metropolitana con jurisdicción en los ocho municipios participantes.

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Respaldo transversal del gobernador

Rendón ha emprendido una gira reciente por los municipios convocados para la votación. En sus recorridos, cuenta con el apoyo del uribismo y la nueva derecha paisa. Sin embargo, también ha logrado encontrar vasos comunicantes con sectores con los que mantiene distancia ideológica. Existe un consenso electoral generalizado sobre la necesidad de que la izquierda logre nuevos espacios en el poder regional, lo que ha facilitado este acuerdo temporal entre fuerzas diversas.

Contexto político de las regionales

La consolidación de esta área metropolitana funciona como un mecanismo para determinar hasta qué punto la derecha puede mantener a la izquierda del poder en las elecciones territoriales del 2027. En las regionales del 2023, la izquierda solo logró una alcaldía, la de Murindó, a través del Polo Democrático. Aunque la izquierda coavaló candidaturas en parte de los 125 municipios de Antioquia, su presencia no supera el 15 % de las zonas gobernadas. Este escenario marca un avance limitado para el Pacto Histórico en uno de los departamentos más conservadores del país.

Proyección hacia el 2027 y desafíos

La votación del 29 de noviembre se percibe como un primer pulso para evaluar la capacidad de contención del crecimiento electoral de la izquierda. El expresidente Gustavo Petro lideró votaciones legislativas en municipios como Apartadó, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Remedios, Turbo y Yondó en marzo pasado. Este proceso busca evitar nuevos crecimientos en bastiones tradicionales de la derecha antioqueña. La estrategia política actual se centra en unir fuerzas para preservar la estructura de poder existente en la región durante los próximos comicios regionales.