Andrés Mosquera critica estado de El Campín tras lesión de Mafla

El arquero de Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, alertó sobre el riesgo de lesiones en El Campín tras la salida de Christian Mafla, pidiendo mejoras antes de las finales.

La victoria contundente de Independiente Santa Fe por 5-0 contra Deportivo Pasto, que aseguró el pase del equipo cardenal a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, dejó una preocupación significativa que trasciende los resultados deportivos. La atención se centró en las duras declaraciones de Andrés Mosquera Marmolejo, portero titular del conjunto bogotano, quien cuestionó públicamente las condiciones del césped en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Su advertencia surge directamente de la lesión sufrida por Christian Mafla durante el compromiso.

Contexto de la lesión de Christian Mafla

El lateral izquierdo Christian Mafla, quien había regresado a las canchas tras superar problemas de salud previos, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 23 del encuentro disputado el domingo 8 de noviembre. La molestia física impidió que el defensor continuara su participación, lo que llevó al cuerpo técnico a ingresar a Luis Palacios como reemplazante inmediato. Desde ese momento, los profesionales médicos comenzaron a evaluar las causas precisas de su salida anticipada, generando incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos partidos clave.

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Afirmaciones de Andrés Mosquera Marmolejo

Tras el final del partido, Andrés Mosquera Marmolejo no dudó en asumir la palabra durante la rueda de prensa para detallar la relación entre la lesión y el estado del escenario deportivo. El guardameta confirmó que sostuvo una conversación reciente con el médico del equipo, quien le indicó que el terreno de juego influyó decisivamente en el incidente. Mosquera señaló que el césped afectó la capacidad de Mafla para apoyar correctamente el pie, lo que generó la molestia que obligó a su sustitución prematura en el primer tiempo.

Antecedentes con Millonarios y el estadio

La crítica de Mosquera Marmolejo no es un fenómeno aislado, ya que tanto él como futbolistas de Millonarios han expresado previamente su descontento respecto a la calidad del césped en El Campín. El portero enfatizó que la apariencia exterior de la cancha no refleja la realidad que experimentan los jugadores al realizar giros, frenadas y apoyos intensos durante la competición. Esta situación ha sido objeto de discusión prolongada, vinculada a la alta rotación de eventos deportivos y conciertos que la empresa Sencia, administradora del recinto, ha gestionado durante la temporada.

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Peticiones para los cuadrangulares semifinales

Con la fase decisiva del campeonato cada vez más cerca, Andrés Mosquera Marmolejo lanzó un llamado directo a los responsables de la infraestructura para mejorar las condiciones de El Campín antes de que se disputen las finales. Independiente Santa Fe, tras haber asegurado su clasificación, ahora espera enfrentar encuentros cruciales en su propia casa, donde la seguridad del jugador debe ser prioritaria. La solicitud busca reducir los riesgos de lesiones y garantizar que los futbolistas puedan desarrollar sus habilidades técnicas sin interferencias negativas derivadas del estado del terreno.

Sin conclusiones médicas definitivas aún

Aunque las declaraciones de la dirigencia y el cuerpo técnico de Santa Fe son contundentes, no existe hasta el momento un dictamen médico público oficial que valide científicamente la causalidad directa entre el césped y la lesión de Mafla. La afirmación de que el estado del terreno influyó en el incidente corresponde exclusivamente a lo manifestado por el arquero y su equipo, quedando pendiente cualquier respaldo técnico externo. La comunidad futbolística aguarda con atención las evoluciones del jugador y las posibles respuestas institucionales ante estas preocupaciones recurrentes sobre la seguridad deportiva en el estadio.