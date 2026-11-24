El boxeador Andrés Pérez derrotó a Pablo Valdez en República Dominicana. La victoria trajo cinturones AMB, pero los guantes del colombiano fueron inspeccionados por el rival.

El boxeador colombiano Andrés Pérez logró una victoria contundente contra el estadounidense Pablo Valdez, conocido como Pretty Boy, en el Coliseo Carlos Teo Cruz de República Dominicana. El triunfo se consumó en el segundo asalto mediante un nocaut que dejó al luchador americano fuera de combate. Como resultado directo de este encuentro, Pérez se adjudicó dos cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo: el NABA Silver y el título Latino.

POLÉMICA EN EL CUADRILÁTERO DOMINICANO

A pesar de la claridad del resultado deportivo, la celebración no estuvo libre de controversia debido a la fuerza demostrada por el competidor nacional. El equipo de Pablo Valdez cuestionó inmediatamente la legalidad de la victoria, argumentando que la contundencia de los golpes parecía irracional para un nocaut tan rápido. Esta desconfianza llevó a la contraparte a solicitar una revisión exhaustiva del equipamiento del ganador para descartar posibles irregularidades técnicas.

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INSPECCIÓN DE GUANTES Y VENDAJES

Los oficiales del evento atendieron la solicitud de inmediato y procedieron a examinar los guantes y vendajes de Andrés Pérez en el centro del cuadrilátero. Durante este procedimiento, los inspectores tomaron fotografías y videos como evidencia del estado del material utilizado por el boxeador colombiano. El atleta permitió la inspección sin presentar ningún tipo de objeción o resistencia durante el proceso.

VEREDICTO DE LA COMISIÓN OFICIAL

Tras realizar el examen minucioso del equipo de boxeo, la Comisión determinó que no existía ninguna anomalía en el equipamiento de Andrés Pérez. El organismo oficial ratificó la legalidad del triunfo y desestimó todas las acusaciones de uso de material ilegal. La revisión confirmó que el nocaut fue el resultado puro de la capacidad atlética del colombiano y no de factores externos prohibidos por el reglamento.

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REACCIÓN Y FUTURO DEL BOXEADOR

Andrés Pérez expresó su indignación ante la situación, considerando que se puso en duda su deportividad y la legitimidad de su desempeño. El boxeador siente que el incidente afectó su imagen en un escenario internacional y está considerando emprender acciones legales para proteger su buen nombre. A pesar de esto, la victoria representa un paso crucial en su proyección profesional fuera de Colombia.

IMPACTO EN LA CARRERA INTERNACIONAL

Ganar por nocaut en territorio extranjero ante un rival estadounidense fortalece significativamente el recorrido deportivo de Andrés Pérez. Este logro le permite sumar argumentos sólidos para buscar nuevos desafíos en el boxeo profesional y aspirar a niveles superiores de competición. El atleta ahora debe concentrarse en su futuro inmediato, asegurando que el reconocimiento por su desempeño no quede opacado por los cuestionamientos infundados de la noche.