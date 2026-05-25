Andriy Lunin: el Inter de Milán intensifica su oferta y el Real Madrid se prepara para una posible salida

Después de años como segundo al mando en el Real Madrid, el guardameta ucraniano Andriy Lunin está cerca de decidir su futuro. El Inter de Milán presiona con una oferta de titularidad, mientras el club español evalúa la viabilidad de mantener a Lunin sin garantías de juego.

El futuro del guardameta ucraniano Andriy Lunin se está convirtiendo en uno de los temas más candentes del mercado europeo. Después de varios años desempeñándose como segundo al mando en el Real Madrid , el portero de 27 años empieza a percibir que su etapa como "suplente de lujo" está llegando a su fin.

El Inter de Milán ha intensificado sus gestiones y, según fuentes cercanas al club italiano, está dispuesto a ofrecerle a Lunin la oportunidad de ser titular indiscutible en San Siro. La directiva nerazzurra valora la experiencia acumulada por el guardameta en la élite, su personalidad competitiva y su capacidad para liderar el grupo defensivo, cualidades que consideran esenciales para reforzar la portería del conjunto lombardo.

En los últimos meses, los intermediarios de ambas partes han intercambiado ofertas y contraofertas, y la presión del mercado ha hecho que la decisión final se acerque cada vez más. Durante su permanencia en el Real Madrid, Lunin ha aceptado durante mucho tiempo el papel de segunda opción detrás de Thibaut Courtois, demostrando paciencia y profesionalismo en cada entrenamiento y en las escasas oportunidades que le ha brindado el entrenador.

A pesar de ello, las actuaciones que ha registrado cuando ha sido llamado al Naranjito han puesto de manifiesto que posee la calidad suficiente para competir como titular en cualquier liga europea. Sin embargo, el regreso de Courtois al once titular ha limitado de nuevo sus posibilidades de conseguir minutos regulares.

Consciente de que la continuidad en el tiempo es clave para consolidar su carrera, Lunin ha empezado a valorar seriamente una propuesta que le garantice minutos semanales y, sobre todo, la responsabilidad de ser el número uno bajo los tres postes. El Inter, por su parte, ha dejado claro que su intención es transformar a Lunin en el pilar de la defensa del equipo.

La oferta deportiva incluye un contrato de varios años con cláusulas de revitalización, un salario competitivo y la promesa de un rol de liderazgo tanto dentro como fuera del campo. En Chamartín, el club español también reconoce la situación; aunque el contrato de Lunin está vigente hasta 2030, la directiva madridista es consciente de que mantener a un portero de alto nivel sin la garantía de ser titular podría resultar contraproducente a largo plazo.

La directiva ha manifestado que no tiene intención de regalar al jugador, pero sí está dispuesta a negociar una salida que beneficie a ambas partes. Las señales son cada vez más claras: el club italiano aprieta, el jugador escucha con atención y, en el Bernabéu, se empieza a asumir que la continuidad del ucraniano ya no dependerá exclusivamente de cuestiones contractuales, sino de la necesidad deportiva de contar con un guardameta titular.

La operación aún no está concluida, pero la presión de ambas partes sugiere que el destino de Lunin podría definirse en los próximos días, marcando un punto de inflexión en su trayectoria profesional. En cuanto a la repercusión en el mercado, la posible salida de Lunin del Real Madrid abre una ventana para que otros clubes de la élite europea consideren reforzar su posición bajo los palos con un guardameta experimentado y aún en pleno desarrollo.

La situación también plantea preguntas sobre el futuro inmediato de Courtois y la estrategia del conjunto merengue para la próxima temporada, que se perfila como una de las más competitivas en la historia reciente del club. Por ahora, el escenario está preparado para que el Inter de Milán intente cerrar la compra y Lunin tome la decisión que haya significado el mayor salto de su carrera, pasando de ser un sólido suplente en Madrid a liderar la portería de uno de los grandes del fútbol italiano





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