Anestesiólogos exigen controles por tatuajes bajo sedación en Bogotá y alertan sobre riesgos clínicos

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología solicitan a la Secretaría de Salud verificar establecimientos que realizan tatuajes bajo sedación sin habilitación. Advierten sobre riesgos como depresión respiratoria y necesidad de intubación, y piden que solo médicos especialistas realicen estos procedimientos.

Tras las recientes medidas adoptadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C. A.R. E.) y la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología (SCA) han alzado la voz para exigir controles más estrictos sobre la práctica de tatuajes bajo sedación .

Ambas organizaciones gremiales han solicitado a las autoridades sanitarias que verifiquen los establecimientos que estarían ofreciendo este tipo de procedimientos sin contar con la habilitación necesaria como servicios de salud. La preocupación surge a raíz de la identificación de un local en la localidad de Barrios Unidos, donde presuntamente se realizaban tatuajes bajo sedación sin cumplir con los requisitos de infraestructura, equipamiento y personal idóneo que exige la normatividad vigente.

La sedación, explicaron los especialistas, no es un procedimiento exento de riesgos. Puede provocar alteración del nivel de conciencia, compromiso de la vía aérea, depresión respiratoria e incluso la necesidad de recurrir a intubación o de convertir el manejo anestésico a uno de mayor complejidad. Por esta razón, debe ser administrada exclusivamente por médicos especialistas en anestesiología, bajo condiciones clínicas, técnicas y operativas adecuadas.

Esto incluye una valoración previa del paciente, monitoreo continuo de signos vitales, vigilancia permanente del estado de conciencia, de la ventilación y de la oxigenación, así como la disponibilidad de medicamentos, equipos y capacidad de respuesta ante emergencias. Las sociedades científicas advierten que la sedación para tatuajes no debe realizarse en estudios de tatuaje ni en entornos que no estén habilitados como servicios de salud, ya que cualquier procedimiento que implique anestesia debe ajustarse a la normatividad sanitaria.

En una comunicación dirigida al secretario distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont Galavis, la S.C. A.R. E. solicitó adelantar verificaciones específicas sobre esta práctica en la capital. Entre las peticiones se encuentra establecer si existen establecimientos en Bogotá que estén ofreciendo o realizando tatuajes bajo sedación y determinar si cuentan con habilitación como servicios de salud para desarrollar procedimientos que impliquen la administración de anestesia.

También pidieron identificar quiénes estarían administrando la sedación, bajo qué condiciones de idoneidad profesional, contratación, supervisión o autorización, y revisar qué medicamentos se estarían utilizando, así como las condiciones de adquisición, almacenamiento, administración y control de los mismos, especialmente si se trata de sustancias de uso restringido o que requieran entrenamiento específico en anestesia debido a los riesgos clínicos asociados. Los especialistas consideran que la situación reportada constituye una alerta sobre la posible existencia de prácticas en lugares no autorizados, sin las condiciones de habilitación, dotación, monitoreo y capacidad de respuesta que demanda el manejo anestésico.

Por ello, proponen la creación de una mesa técnica entre el gremio y las autoridades para reforzar los controles y evitar que se pongan en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos





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