Angie Rodríguez confirma que es auténtico chat de Petro sobre contrato de Deicy Jiménez

Angie Rodríguez confirmó que es auténtico el chat en el que Gustavo Petro pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. La exfuncionaria dice que está dispuesta a entregar más conversaciones a la Justicia.

La exdirectora del Departamento Administrativo para la Presidencia ( Dapre), Angie Rodríguez, confirmó este viernes 6 de noviembre que es auténtica la conversación en la que el expresidente Gustavo Petro le pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. Rodríguez hizo la afirmación en diálogo con la revista Semana.

Jiménez es la mujer que denunció que Petro le pagaba favores sexuales con contratos estatales, acusación que el expresidente ha negado. El chat fue revelado en la noche del jueves por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

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Detalles del chat fechado el 12 de diciembre de 2025

El chat está fechado el 12 de diciembre de 2025, cuando Angie Rodríguez aún dirigía el Dapre. Según la revelación de Noticias Caracol, la conversación comenzó a las 10:30 de la mañana, cuando la funcionaria informó a Gustavo Petro que el Congreso de la República le entregaría la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz.

Once minutos después, Rodríguez escribió que también había sido admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado. Durante más de dos horas, el entonces presidente no hizo comentario alguno sobre esos anuncios.

Solo a la 1:06 de la tarde Gustavo Petro respondió, enviando un archivo en formato PDF llamado DeicyJimenez, de 197 kB, y escribiendo: 'Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior'. Rodríguez contestó de inmediato: 'Perfecto señor presidente'.

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Otras conversaciones y disposición a entregar chats

Angie Rodríguez afirmó que conserva más conversaciones con Gustavo Petro y que está dispuesta a entregar todos los chats a la Justicia si esta lo considera. Esa disposición fue expresada en su entrevista con la revista Semana.

Según la exfuncionaria, sus conversaciones con el expresidente incluirían directrices sobre algunas funcionarias del Estado, entre ellas, según dijo, 'algunas ministras que hacían parte de la red'. No entregó más detalles sobre ese tema.

Rodríguez indicó que está dedicada exclusivamente a entregar su versión a la Justicia sobre las actuaciones de Gustavo Petro frente a una supuesta red de mujeres que, al parecer, estuvieron bajo sus servicios durante su gobierno.

Contratos de Deicy Jiménez con el Ministerio del Interior

Deicy Jiménez tenía un contrato de 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior, y el 23 de enero de 2026 le firmaron un nuevo contrato por 30 millones de pesos. Así lo reportó Noticias Caracol.

Según Noticias Caracol, para el 17 de diciembre de 2025, fecha en que la Cámara de Representantes otorgó a Angie Rodríguez la condecoración, Deicy Jiménez tenía en ejecución el contrato de 11 millones de pesos. Ese contrato fue firmado en agosto de 2025 y terminaba el 31 de diciembre de ese mismo año.

La orden habría tenido efecto, de acuerdo con la misma información periodística. Los contratos se suman a otros que Deicy Jiménez habría firmado con entidades como la Superintendencia de Vigilancia y el Congreso de la República.

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De acuerdo con Noticias RCN, las autoridades investigan siete contratos que relacionan a Deicy Jiménez entre 2021 y 2025.

Denuncia, video y respuesta de Gustavo Petro

Gustavo Petro niega haber usado contratos del Estado para obtener favores y pidió a su abogado, Alejandro Carranza, tomar las acciones legales pertinentes. El caso se originó en la entrevista que la revista Semana publicó con Deicy Jiménez.

En esa entrevista, Deicy Jiménez aseguró que el expresidente le pagó sus servicios sexuales con trabajo en el Estado. Después reforzó su declaración con la publicación de un video íntimo que, según ella, evidencia la cercanía que llegó a tener con el exmandatario.

En su cuenta de Instagram, Deicy Jiménez escribió: 'Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad'. Allí también advirtió que hacía responsable a Gustavo Petro si algo le llegaba a suceder a ella o a su familia.

En su cuenta de X, Gustavo Petro escribió que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Afirmó que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo.

El expresidente también sostuvo que el video no ha sido examinado por ningún perito ni valorado por ningún juez. Informó además que pidió a su abogado, Alejandro Carranza, tomar las acciones legales pertinentes por la publicación de esa grabación.