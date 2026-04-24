Angie Rodríguez rechaza solicitud de protección a Juliana Guerrero y denuncia falsificación de firma

La exdirectora del DAPRE niega haber solicitado protección para Juliana Guerrero a través de la UNP, alegando falsificación de su firma. El director de la UNP afirma lo contrario, generando una fuerte controversia. Se suman nuevos capítulos en la polémica, incluyendo la pugna por la Contraloría y acusaciones contra la Corte Suprema.

La controversia que envuelve a Angie Rodríguez , exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia ( DAPRE ), y Juliana Guerrero continúa escalando, con nuevas acusaciones y negaciones que complican aún más el panorama político nacional.

Rodríguez ha negado categóricamente haber solicitado protección para Guerrero a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), afirmando que su firma fue falsificada en el documento que respalda dicha solicitud. Esta declaración contrasta directamente con las afirmaciones del director de la UNP, quien asegura que Rodríguez sí realizó la solicitud de manera urgente, incluso el mismo día de su nombramiento en el Ministerio del Interior, el 6 de marzo de 2025.

La exfuncionaria ha anunciado que emprenderá acciones legales para investigar el uso indebido de su firma, presentando una denuncia ante persona indeterminada, ya que desconoce quién pudo haber cometido la falsificación. Esta situación agrava la ya intensa polémica generada por las denuncias previas de Rodríguez, que han revelado una lucha de poder interna y plantean serias interrogantes sobre posibles actos de corrupción dentro de la Casa de Nariño.

La disputa se centra en la autenticidad de un documento oficial que, según la UNP, demuestra la solicitud de protección para Guerrero por parte de Rodríguez, mientras que la exdirectora insiste en que dicho documento es una falsificación y que nunca autorizó tal medida. La gravedad de la acusación radica en la posibilidad de que se haya manipulado un proceso administrativo para favorecer a Guerrero, lo que podría implicar delitos de falsedad documental y abuso de poder.

La investigación judicial que se espera que se inicie a raíz de la denuncia de Rodríguez será crucial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. Paralelamente a esta controversia, se están desarrollando otros acontecimientos relevantes en el ámbito político y judicial colombiano.

La pugna por la Contraloría General de la República se intensifica, con varios candidatos aspirando al cargo, entre ellos Zuluaga y Ruíz, en un proceso que aún está abierto y cuya decisión final dependerá del Congreso y del nuevo presidente. La elección del Contralor es de vital importancia, ya que este funcionario es responsable de vigilar la gestión fiscal del Estado y prevenir la corrupción.

En otro orden de cosas, las congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur han lanzado una fuerte ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia, tras la detención de ambos congresistas en el marco del caso de la UNGRD. Manrique y Manzur han presentado dos recusaciones y una queja con el objetivo de desacreditar a los magistrados que ordenaron su medida de aseguramiento, argumentando que existe un sesgo en su contra.

Esta estrategia legal busca poner en duda la imparcialidad del proceso judicial y podría retrasar la investigación del caso. La situación de Manrique y Manzur refleja la tensión existente entre el poder legislativo y el poder judicial, y plantea interrogantes sobre la independencia de la justicia en Colombia.

Además, el presidente Petro ha roto su silencio para negar una relación sentimental con Juliana Guerrero, desmintiendo así las acusaciones formuladas por Angie Rodríguez. Esta declaración busca poner fin a los rumores y especulaciones que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales. La complejidad de la situación se ve incrementada por la revelación de nuevos detalles en otros casos de corrupción que están siendo investigados por las autoridades.

En el caso de Carolina Flores, se ha abordado el concepto de “incesto simbólico” y su impacto psicológico, explicando cómo este tipo de dinámicas pueden generar conflictos y traumas en las víctimas. Asimismo, se ha dado a conocer una primicia sobre el “Cartel de las Regalías”, en la que un capturado por el caso Aremca reveló que los fondos destinados a las regalías fueron desviados y utilizados de manera irregular.

Según el testimonio del capturado, “esa plata se la comieron con los indios”, lo que sugiere que los recursos fueron malversados en beneficio de intereses particulares. Por otro lado, la Superintendente Solidaria ha denunciado que Coosalud transfirió deudas de la EPS a la cooperativa y solicitó un préstamo millonario de manera irregular, lo que podría constituir un delito de fraude y abuso de confianza.

Estos casos de corrupción ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos, y de sancionar a los responsables de actos ilícitos. La situación actual exige una respuesta firme y contundente por parte de las autoridades, con el fin de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos del Estado.

La investigación de estos casos y el esclarecimiento de las responsabilidades son fundamentales para avanzar hacia una Colombia más justa y transparente





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