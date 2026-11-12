Angie Rodríguez revela el uso de SIM no registrada por Petro y la intervención de la Corte

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez expone el uso de una línea ajena por parte de Gustavo Petro, clave para la interceptación legal ordenada por la Corte Suprema.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, ha presentado nuevas evidencias sobre el uso de una línea telefónica no registrada a nombre del expresidente Gustavo Petro. Durante un video publicado en sus redes sociales antes de retractarse por un fallo de tutela, Rodríguez reveló un chat en el que René Guarín, antiguo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), le advertía sobre un dispositivo comprometido. Esta afirmación apunta directamente a la explicación legal que permitió a la Corte Suprema de Justicia interceptar las comunicaciones del mandatario.

El teléfono a nombre de Jaime Ramírez Cobo

Angie Rodríguez asegura que el celular utilizado por Gustavo Petro estaba registrado oficialmente a nombre de Jaime Ramírez Cobo. Este exasesor de la Casa de Nariño es también el padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Según el relato de la exfuncionaria, esta vinculación explicaría por qué el alto tribunal ordenó escuchar las conversaciones presidenciales, al no considerar que el dispositivo perteneciera al jefe de Estado directamente.

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En el mensaje compartido, René Guarín sugiere que el teléfono original estaba envenenado y que el propietario original conocía los códigos. La recomendación fue comprar una nueva tarjeta SIM para empezar desde cero y liberar al expresidente de esa situación de riesgo. Rodríguez afirmó que Petro se mostró muy molesto al enterarse de que su dispositivo no estaba a su nombre, lo cual despertó una alerta inmediata en ella sobre la cercanía de Laura Sarabia con el operativo.

Intercepción legal por el escándalo UNGRD

La Corte Suprema de Justicia interceptó la línea telefónica dentro de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El magistrado Misael Rodríguez, desde la Sala de Instrucción, justificó la intervención al señalar que Jaime Ramírez Cobo actuaba como enlace de senadores aforados que estaban siendo investigados. Esta figura legal permitió registrar conversaciones de Petro y Laura Sarabia, quien era embajadora en el Reino Unido en ese momento.

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Una vez la Corte Suprema determinó que no tenía competencia para investigar directamente al expresidente, ordenó suspender las escuchas de inmediato. El tribunal reconoció que, al no existir una investigación pendiente contra Gustavo Petro, no podía seguir interviniendo sus comunicaciones. Sin embargo, las grabaciones ya obtenidas vinculaban al entonces mandatario con el círculo cercano de Laura Sarabia.

Contexto de los actores y fechas clave

José Jaime Ramírez Cobo estuvo vinculado a la Presidencia hasta el 31 de enero de 2024. En el expediente de la UNGRD aparece señalado como una pieza clave en la asignación de contratos. La fecha de la denuncia de Rodríguez se enmarca en el contexto de enero de 2026, cuando se revelaron las implicaciones legales de estas escuchas. En abril de 2025, Angie Rodríguez contactó a un directivo del operador móvil buscando soluciones antes de recibir la recomendación de Guarín sobre la nueva SIM.

La revelación de Angie Rodríguez añade una capa de complejidad a la narrativa política reciente. Al confirmar que el teléfono 'envenenado' estaba a nombre de un aliado de Laura Sarabia, se consolida la hipótesis de por qué la Corte Suprema pudo intervenir legalmente. Este detalle, respaldado por el chat de René Guarín, cierra el círculo sobre los mecanismos de seguridad y vigilancia que rodearon la presidencia de Gustavo Petro.