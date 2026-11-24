La Agencia Nacional de Infraestructura avanzó en la licencia ambiental del proyecto del Canal del Dique, permitiendo la fase de construcción para mitigar inundaciones y recuperar ecosistemas degradados en el Caribe.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció oficialmente que el megaproyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique superó un obstáculo crítico y está habilitado para ingresar en su fase de construcción. Esta resolución se confirmó el lunes 23 de noviembre, marcando un hito decisivo para una iniciativa que llevaba dos años enfrentando retrasos significativos en su cronograma original.

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, suscribió una modificación contractual con la concesión Ecosistemas del Dique, documento legal que autoriza el inicio inmediato de las obras físicas en la zona. Este paso administrativo esencial eliminó las barreras que impedían el desarrollo de la infraestructura, permitiendo que el gobierno avance en la recuperación ambiental y la gestión hídrica de la región Caribe.

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Resolución de licencia ambiental y cambios contractuales

La autoridad ambiental revocó los requerimientos previos que habían originado los demoras y reprocesos en el expediente del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. Esta decisión regulatoria permitió que la ANI y la concesionaria consensuaran nuevas directrices, materializadas en un otrosí contractual que agiliza los procesos burocráticos. Ricardo Ayerbe explicó que el proyecto pudo avanzar gracias a la eliminación de estos trámites repetitivos, optimizando la ejecución de las intervenciones planificadas.

La modificación firmada por el presidente de la ANI establece los lineamientos claros para continuar con la ejecución de las obras sin interferencias administrativas adicionales. Ayerbe destacó que su institución trabajó en coordinación para materializar estas nuevas directrices, asegurando que el foco se desplace rápidamente hacia la construcción. Este acuerdo representa la conclusión de una etapa de revisión técnica que había mantenido el proyecto en pausa por un periodo prolongado.

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Objetivos de mitigación y recuperación ecosistémica

Las intervenciones previstas buscan reducir la exposición de las comunidades a inundaciones y favorecer la recuperación ambiental de los ecosistemas intervenidos en la cuenca. El presidente de la ANI afirmó que estas acciones fortalecen la infraestructura fluvial del país, mejorando el funcionamiento general del sistema hídrico del Canal del Dique. Los objetivos incluyen no solo la protección civil, sino también la restauración ecológica de las zonas conectadas al sistema.

Esta iniciativa involucra territorios estratégicos que dependen del sistema del Canal del Dique para su desarrollo económico y social. La mitigación del riesgo de inundaciones es una prioridad central, ya que las crecidas han afectado históricamente a las poblaciones ribereñas. La recuperación ambiental se complementa con mejoras en la infraestructura, garantizando un manejo sostenible del agua y los recursos naturales en la región.

Reacciones de autoridades regionales y alcance territorial

El anuncio generó reacciones positivas de autoridades del Caribe colombiano, quienes utilizaron sus cuentas oficiales para expresar su respaldo a la decisión. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el alcance regional del proyecto y el impacto positivo sobre los ecosistemas intervenidos. Turbay Paz calificó la noticia como un gran beneficio para la Región y las zonas de influencia, agradeciendo la gestión del presidente @ABDELAESPRIELLA por cumplir con los compromisos regionales.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, resaltó que el avance beneficia directamente a los 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre que tienen relación con las aguas del Canal del Dique. Arana Padauí expresó su reconocimiento a la gestión presidencial para destrebar el proyecto, describiéndolo como el inicio de un sueño postergado por muchos años para la Costa Caribe. Su mensaje enfatizó la importancia de cumplirle a la región con esta obra histórica.

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La habilitación para la construcción marca el fin de un periodo de incertidumbre para las comunidades afectadas por los retrasos anteriores. Los 19 municipios mencionados por el gobernador son los principales beneficiarios directos de las obras de restauración y mitigación de riesgos. La coordinación entre la ANI, la concesión Ecosistemas del Dique y las autoridades locales asegura que los recursos se ejecuten en beneficio de la población y el medio ambiente.

Con la firma del otrosí y la resolución de la licencia ambiental, el megaproyecto entra en una nueva etapa de implementación tangible. Las obras orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y mitigar el riesgo de inundaciones pueden comenzar sin demoras adicionales. Este avance consolida la estrategia del gobierno nacional para invertir en infraestructura sostenible y resiliente en la región Caribe, respondiendo a las necesidades históricas de protección y desarrollo.

La transparencia en la gestión de los recursos y la colaboración interinstitucional son pilares de esta resolución. El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, confirmó que el proceso se ejecutó de manera eficiente para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. La región puede ahora esperar la materialización de las obras que promise transformar la dinámica ambiental y urbana de la zona del Canal del Dique.