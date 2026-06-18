ANIF anticípó aumento de la tasa de interés tras pausa, según encuesta

Encuesta de ANIF indica que la mayoría de analistas prevé un incremento de 50-75 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de la República; inflación sostenida obliga a ajustes

El reciente estudio realizado por ANIF ante el mercado financiero ha dejado claro que la gran mayoría de analistas predispone a rediscutir la trayectoria de la tasa de interés de la política monetaria del Banco de la República tras la pausa del mes de abril.

Los integrantes de la Junta Directiva del banco señalaban hasta la fecha una postura conservadora, manteniendo la tasa en 11,25 %. Sin embargo, la encuesta refleja que la tendencia a la incertidumbre y al agudamiento de la inflación inclinan al organismo a considerar un nuevo aumento a fin de junio, con proyecciones que oscilan entre 50 y 75 puntos básicos.

Detalle de resultados: 45 % de los encuestados asignaron un incremento de 50 puntos básicos, mientras que 30 % contemplan que la tasa suba 75 puntos básicos. En conjunto, más del 80 % proyecta un nivel final que se situaría entre 11,75 % y 12,00 % dentro de las próximas sesiones de la Junta. Los analistas resaltan que la mayoría de sus sondeos coinciden con la recomendación técnica y la expectativa de la decisión definitiva.

No obstante, la misma encuesta marca una división entre la percepción de lo que es técnico y lo que el órgano ejecutivo realmente adoptaría, con un 10 % identificando discrepancias claras. Las causas de la presión inflacionaria se consolidan en el alza de los precios en los sectores de servicios y alimentos, que impulsaron la cifra anual a 5,84 % en mayo, frente a 5,68 % en abril, por encima del rango meta del banco.

El informe pronostica que la inflación seguirá elevada durante el año, con una mediana de 6,0 % prevista para junio de 2026, y un cierre en 6,5 %. Otros elementos que podrían intensificar las presiones incluyen el aumento del salario mínimo, posibles fenómenos de El Niño y el comportamiento externo de los precios de combustibles. En vista de estos escenarios, ANIF concluye que la política monetaria deberá reaccionar con ajustes progresivos en los próximos trimestres.

Se proyecta que a finales del 2026 la tasa supere el umbral del 12,25 %, reflejando la necesidad de un control firme frente a los riesgos inflacionarios que persisten en la economía nacional





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