ANIF presenta alternativas fiscales a la Ley de Rescate Económico de Colombia

El Centro de Pensamiento Económico ANIF propone modificaciones estructurales a la reforma tributaria colombiana para garantizar viabilidad fiscal sin dañar la productividad ni aumentar costos laborales.

La discusión sobre la reforma tributaria y el proyecto de Ley de Rescate Económico en Colombia se intensifica con el inicio de los debates en las comisiones económicas del Congreso. El Centro de Pensamiento Económico ANIF, liderado por su presidente José Ignacio López, ha emitido un informe detallado que cuestiona la estructura actual del impuesto, especialmente el Impuesto al Valor Agregado aplicado a productos y servicios básicos. Esta propuesta del Gobierno busca aumentar el recaudo para estabilizar las finanzas públicas, pero ha generado incertidumbre entre mercados y gremios. La aplicación de estos tributos fundamentales en el consumo de los hogares aparece como el centro de la incertidumbre de mercados, gremios y centros de pensamiento, definiendo el futuro inmediato de la legislación fiscal en el país.

Propuestas de ajuste fiscal sin aumentar carga laboral

El ANIF respaldó inicialmente la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno, pero planteó modificaciones cruciales para alcanzar el ajuste fiscal sin incrementar los costos laborales ni afectar la actividad productiva. José Ignacio López sugirió alternativas concretas, pidiendo al Ejecutivo reconsiderar algunos de los incrementos de IVA y evitar aumentar los aportes parafiscales que las empresas realizan sobre la nómina de empleados calificados. En lugar de estas medidas punitivas, la propuesta contempla mantener las actuales tarifas del impuesto a la renta para las empresas, en lugar de reducirlas como propone el Gobierno. Esta estrategia busca preservar la competitividad corporativa mientras se busca eficiencia en la administración pública.

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Venta de activos públicos y eficiencia del Estado

Una parte significativa de la propuesta del ANIF se centra en la reestructuración del gasto público y la disposición de activos estatales. La propuesta incluye un recorte del 10 % en las plantas de personal de la Rama Judicial y los organismos de control, junto con la venta de activos como ISA. El vicepresidente de empresas del Grupo Bicentenario destacó que probablemente haya actividades que no necesariamente deben estar en cabeza del Estado, señalando particularmente la participación pública en ISA. No obstante, el dirigente gremial advirtió que la venta de activos no resuelve por sí sola el problema fiscal, pues no constituye una fuente recurrente de ingresos para la nación.

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Impacto del IVA en sectores productivos y hogares

El análisis del centro de pensamiento revela que 35 % del ajuste propuesto recae en medidas de reducción del gasto, mientras que 54 % corresponde a mayores contribuciones de familias y empresas. Un punto de mayor preocupación es el incremento del IVA, ya que 62 % del valor de la canasta gravada con mayores impuestos corresponde a bienes y servicios de consumo intermedio. Estos insumos son utilizados en los procesos productivos, lo que podría generar pérdidas de bienestar para los hogares y las empresas involucradas si el mecanismo de devolución no funciona como está previsto. El programa EfectIVA, orientado a devolver este impuesto a los hogares de menores ingresos, podría verse insuficiente para mitigar los efectos sobre actividades como alojamiento, comidas, ganadería y agricultura.

Advertencias sobre sostenibilidad y futuro tributario

La propuesta busca llevar el ajuste cercano a 4,7 % del PIB para 2030, pero advierte que la distribución actual podría dificultar su aprobación. José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, sostuvo en su participación en el Congreso que si no se hacen cambios, en 2030 se tendrá que pagar uno de cada dos pesos de impuesto. La situación se agravaría para 2035, momento en el que sería cuatro de cada cinco pesos si no se actúa. El ANIF también alertó sobre el impacto de la reducción de deducciones por pagos de parafiscales, especialmente para trabajadores que devengan tres y cuatro salarios mínimos, calificando la medida de inconveniente en un ambiente de competencia que prima la automatización y el cambio tecnológico acelerado.