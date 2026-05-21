ANIF: Un peso invertido en crédito hipotecario de vivienda usada puede duplicar la economía del país

El informe de ANIF revela que un peso invertido en crédito hipotecario de vivienda usada puede duplicar la economía del país. Noguera plantea una propuesta para reactivar la economía sin costo fiscal y crear un mercado secundario de hipotecas.

En medio de este escenario, un diagnóstico de ANIF revela que cada peso invertido en crédito hipotecario de vivienda usada , lo que abre la posibilidad de duplicar la economía del país.

Noguera plantea una propuesta contundente para reactivar la economía sin costo fiscal: digitalizar notarías, disponibilizar información de registros públicos y crear un mercado secundario de hipotecas. Las tasas de interés lo han puesto difícil, pero como compañía de innovación creemos que nos gustan los grandes retos y estamos dedicados a hacer esto. En vivienda usada. El crédito en vivienda es muy pequeño para la cantidad de transacciones, porque a las personas les cuesta demasiado trabajo acceder.

El año pasado y solo 50.000 créditos hipotecarios en vivienda usada. Eso demuestra que a los compradores de vivienda en este espacio. Y esto, sin mencionar la cantidad de transacciones que no ocurren, porque si uno no tiene financiación no termina transaccionando. Anif decía dos cosas que para mí son extremadamente contundentes.

Un peso de crecimiento en crédito hipotecario en vivienda usada y lo segundo es que los planteamientos de Colombia Fintech para desbloquear este crecimiento de crédito en vivienda usada, en general necesitamos que el mercado funcione de manera eficiente. Sumado a esto, los trámites notariales, la cantidad de documentos necesarios, es como si estuviéramos hablando de una industria de hace 50 años y necesitamos construir un mercado secundario de hipotecas para acompañar este gran crecimiento, porque los bancos no van a ser capaces de fondear una multiplicación de tres o cuatro veces de la cartera hipotecaria.

Por el incremento en costos de construcción y por la casi desaparición del programa Mi Casa Ya y de los subsidios, y esto evidentemente Construcción en Colombia pasó de crecer 5,1% en 2022 a caer 5,4% en 2026 en el primer trimestre del año con precios más competitivos, mejor ubicadas y un mejor metraje en un barrio más consolidado, más cerca al trabajo. Vemos un mercado donde el usuario quiere estar más informado, cada vez utiliza más herramientas y donde las necesita, como ocurre en el resto de categorías, una experiencia más digital y más eficiente donde pueda estar empoderado.

Hemos transado más de 50.000 viviendas y colocamos el 10 % de los créditos hipotecarios. Si quieres vender tu casa, tienes dos o tres alternativas. La primera es venderle a Habi porque tienes urgencia y necesitas vender rápido. Después tenemos una solución si tienes el tiempo y prefieres sacar un poco más de dinero por tu inmueble.

Y nuestras diferentes soluciones para tomar una decisión informada y vender por ti mismo. Como comprador de vivienda, de agentes inmobiliarios, la más grande y robusta de este país para que tengas la capacidad de operar con los diferentes agentes que hay en el mercado y para que tengas acceso a crédito hipotecario.

Eso comparado con los 150 días o 120 días que tarda el mercado de lo que había antes, en esta misión de seguir dándole liquidez y velocidad y eliminar la fricción del mercado inmobiliario. Se traslada en 5 pesos de crecimiento del PIB.

Si lográramos desbloquear 350.000 o 400.000 millones de dólares de ese stock de vivienda congelado en crédito para las familias a tasas competitivas, esto hasta Waze se rinde, las direcciones de Bogotá donde ni el domicilio llega: cómo moverse sin perderse en el intent





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