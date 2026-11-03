Anita María Cetina: Detalles personales de la víctima colombiana en accidente Learjet 60

Conoce los últimos detalles sobre Anita María Cetina, joven colombiana de 23 años víctima del accidente aéreo en Florida el 1 de noviembre.

La tragedia del accidente aéreo ocurrido el domingo 1 de noviembre en Palm Beach County, Florida, ha revelado nuevos detalles humanos tras la confirmación de la identidad de Anita María Cetina. La joven de 23 años, de nacionalidad colombiana, figura entre las nueve víctimas mortales del Learjet 60 que se estrelló durante su vuelo. Según el periodista Yesmani Gómez, quien ha proporcionado cobertura sobre el suceso, Cetina trabajaba como niñera para la familia Robinson y Sharp, y perdió la vida junto a los hijos de sus empleadores.

Últimos días y detalles personales de la víctima

Un amigo cercano de Anita María Cetina habló con el medio de comunicación para compartir recuerdos de las últimas horas de la joven antes del vuelo fatal. El testigo reveló un dato conmovedor sobre el carácter de la víctima: apenas un día antes de emprender el viaje hacia las Bahamas, Cetina había salido a comprar regalos para su madre. Esta información, compartida en entrevista exclusiva, añade una capa de dolor a la noticia de su fallecimiento prematuro.

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Cetina viajaba a bordo de la aeronave mientras cubría la ruta desde Austin, Texas, hasta North Eleuthera, en las Bahamas. Su labor consistía en el cuidado de los hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, específicamente de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos años. Ambos menores también fallecieron en el siniestro, lo que convierte a esta familia en una de las más afectadas por la pérdida múltiple. El amigo de la víctima rechazó firmemente las especulaciones malintencionadas.

Reacción ante teorías de conspiración y ataques

Ante la circulación de rumores en redes sociales que sugerían que el accidente fue provocado por un misil u otro ataque deliberado, el amigo de Cetina emitió un llamado directo a la prudencia y el respeto. Manifestó sentirse profundamente afectado por escuchar a personas atribuir causas maliciosas a un desastre que cobró la vida de su amiga. Subrayó que estas teorías hieren a las familias afectadas directamente, incluyendo a la madre de Cetina, sus hermanos y la familia de Adam Robinson.

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Es importante destacar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también utilizó la comparación visual con un misil para describir la trayectoria de la caída. Sin embargo, su declaración se refería únicamente a la velocidad extrema y el ángulo pronunciado con el que la aeronave impactó contra la tierra. Las autoridades competentes no han señalado en ningún momento que el avión haya sido atacado o sufra una intervención externa hostil.

Investigación oficial y reportes de la tripulación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, conocida como NTSB, mantiene activa la investigación para determinar las causas exactas del siniestro. La entidad confirmó que el Learjet 60 perdió el contacto de radio mientras volaba desde Austin hacia las Bahamas. Las nueve personas a bordo perdieron la vida, y los investigadores han establecido preliminarmente que la tripulación reportó formación de hielo, turbulencia moderada y precipitación poco antes de la caída.

Posteriormente a estos reportes meteorológicos, los pilotos informaron un descenso acelerado de la aeronave y emitieron una señal de emergencia. La NTSB ha encontrado evidencias preliminares que sugieren que algunas partes de la aeronave pudieron separarse antes del impacto final. No obstante, la agencia enfatiza que sigue realizando análisis exhaustivos y no ha establecido una explicación definitiva sobre lo que ocurrió en los últimos minutos del vuelo.