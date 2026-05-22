ANLA insta a Hidroituango a actuar de manera coordinada para la adecuación del embalse

La ANLA ha instado a la empresa Hidroeléctrica Pescadero Ituango a actuar de manera coordinada y técnica para la adecuación del vaso del embalse, en respuesta a la llegada del Niño y sus impactos sobre la generación de energía. La ANLA ha reiterado su compromiso con la protección del medio ambiente y ha aclarado que no ha impedido ni restringido la capacidad de la empresa para aumentar la cota del embalse.

La Autoridad Nacional de Áreas Protegidas ( ANLA ) ha reiterado su compromiso con la protección del medio ambiente y ha instado a la empresa Hidroeléctrica Pescadero Ituango a actuar de manera coordinada y técnica para la adecuación del vaso del embalse.

La ANLA ha señalado que varias de las intervenciones preventivas ante la llegada del Niño y sus impactos sobre la generación de energía aún no han sido implementadas por la sociedad hidroeléctrica. La mesa técnica, convocada para el próximo 27 de mayo, busca reducir riesgos y mitigar los impactos ambientales y sociales de la obra. La ANLA ha aclarado que no ha impedido ni restringido la capacidad de la empresa para aumentar la cota del embalse hasta 420 m.s.n.m.

, en virtud de la licencia ambiental y la Resolución 457 del 13 de marzo de 2025. La ANLA ha enfatizado que su prioridad es garantizar el cumplimiento integral de los términos y condiciones de cada licencia, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales de cada proyecto, obra o actividad.

La apertura de la mesa técnica es parte de un ejercicio constante de apoyo y gestión desde su rol como autoridad nacional, en un escenario de variabilidad climática tan intensa y severa





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ANLA Hidroeléctrica Pescadero Ituango Niño Embalse Adecuación Impactos Ambientales Mitigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia puede enfrentar un apagón ideológico según el gerente de Hidroituango.El gerente de la megaobra Hydropitango, Alejandro Arbeláez, ha advertido de que el país puede enfrentar un apagón ideológico si no se toman medidas urgentes y acelerar las decisiones sobre el embalse antes del acontecimiento climático que amenaza a Colombia. Además, ha calificado que el país este menos preparado que años anteriores.

Read more »

Anla instalará una mesa técnica con Hidroituango para revisar medidas ante riesgo de El NiñoLuego de que EPM hiciera pública su preocupación por la suerte de Hidroituango durante el próximo fenómeno de El Niño, la Autoridad Nacional de Licenc...

Read more »

Anla cita mesa técnica con Hidroituango ante el inminente riesgo por el fenómeno de El NiñoLa reunión se dispuso para el próximo 27 de mayo y busca apoyar en actividades ambientales pendientes.

Read more »

Habrá mesa técnica entre en Anla y Sociedad Hidroituango para analizar subir cota de HidroituangoLa reunión es con el fin de garantizar la seguridad energética y el bienestar del país, frente a la llegada del fenómeno de El Niño.

Read more »