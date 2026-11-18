Anne Hathaway es vista por primera vez con su nuevo bebé tras el parto en Nueva York. La actriz acompaña a su esposo, Adam Shulman, en la llegada del tercer miembro de la familia.

La actriz Anne Hathaway reemergió en la escena pública este martes 17 de noviembre tras el reciente nacimiento de su tercer hijo. Capturada caminando por las calles de Nueva York con el recién nacido en un portabebés frontal, la confirmación visual marca su primera aparición después del parto. Las fotografías, difundidas inicialmente por el portal TMZ, ratifican el nacimiento del nuevo miembro de la familia sin revelar aún detalles personales específicos.

Detalles de la aparición de Anne Hathaway

En las imágenes publicadas, Hathaway lucía serena mientras llevaba al bebé, cuyo rostro permanecía oculto bajo un gorro de color morado. La actriz, de 44 años, acompaña al pequeño en su paseo matutino, consolidando la noticia antes de que el equipo oficial publique un comunicado formal. Ni ella ni su representante han proporcionado el nombre, el sexo o la fecha exacta de nacimiento del infante.

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Este nuevo integrante se suma a los dos hijos que Hathaway comparte con su esposo, el diseñador de joyas y empresario Adam Shulman. Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en noviembre de 2019, ahora son hermanos mayores de un nuevo bebé. La pareja, casada desde septiembre de 2012, mantiene una dinámica familiar protegida pero ampliamente documentada por la prensa especializada.

Historial de fertilidad y anuncios previos

El camino hacia esta maternidad ha sido objeto de atención pública por su complejidad biológica. Hathaway anunció oficialmente su tercer embarazo el 19 de junio a través de un video en Instagram que mostraba su abdomen, acompañado de la canción "Baby, I'm Yours" de Barbara Lewis. En ese material, la frase "Baby, I'm yours" ("Bebé, soy tuya") acompañaba la imagen, confirmando la noticia a la cadena ABC News.

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La actriz ha sido vocal sobre los desafíos emocionales y físicos del proceso. Durante una aparición en el programa de Seth Meyers en julio, reveló con humor que el embarazo la tomó por sorpresa. En entrevistas posteriores con Access Hollywood, describió sus probabilidades a su edad como de "uno o dos por ciento", calificando el crecimiento de la familia como una bendición que no da por sentada.

El recorrido hacia la paternidad no ha estado exento de trauma. Hathaway confesó públicamente haber sufrido una pérdida de embarazo en 2015. En 2019, declaró en Instagram que ninguno de sus embarazos había sido una trayectoria lineal, y ante la agencia AP describió el proceso como doloroso, solitario y lleno de dudas constantes.

Impacto en su carrera cinematográfica

El nacimiento coincide con un cierre de año extremadamente productivo para la actriz, ganadora del Óscar por Los miserables. Durante 2026, Hathaway estrenó cinco películas en los cines, consolidando su retorno a la gran pantalla tras una pausa significativa. Su filmografía incluye El diablo viste a la moda 2, donde recuperó el icónico papel de Andy Sachs junto a Meryl Streep.

Entre sus proyectos destacados se encuentra La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, donde interpreta a Penélope. Este rol marca su tercera colaboración con el prestigioso director, después de El caballero de la noche asciende e Interestelar. La lista de estrenos también abarca Mother Mary, El final de la calle Oak y Verity, esta última llegada a las salas en octubre.

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Tras el lanzamiento de Verity, Hathaway comunicó su intención de reducir su exposición mediática. En CBS Mornings afirmó que ya había permanecido el tiempo suficiente en la vida pública, señalando que era momento de retirarse de la fiesta. Esta decisión refuerza su postura histórica de proteger la privacidad de sus hijos, argumentando que necesitan definir sus propias vidas sin la presión del escrutinio inmediato.