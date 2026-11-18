Anne Hathaway y Adam Shulman son padres por tercera vez. La actriz de 44 años fue fotografiada en Nueva York con el recién nacido el martes 17 de noviembre de 2026.

La actriz estadounidense Anne Hathaway, de 44 años, ha confirmado su estado de madre por tercera vez tras ser fotografiada caminando por las calles de Nueva York el martes 17 de noviembre con su bebé recién nacido. Este evento marca la primera aparición pública de la actriz desde que dio a luz al tercer hijo que comparte con su esposo, el diseñador de joyas y empresario Adam Shulman.

Identificación del bebé y detalles del nacimiento

Las imágenes reveladas inicialmente por el portal TMZ muestran a Hathaway sosteniendo al recién nacido en un portabebés sobre su pecho, con el rostro del niño cubierto y vistiendo un gorro morado. Hasta la fecha de este reporte, ni la actriz ni su equipo han hecho pública información sobre el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento del bebé.

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Este nuevo miembro se suma a la familia conformada por Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, nacido en noviembre de 2019. La pareja, contraída en septiembre de 2012, ha mantenido una estricta reserva sobre los detalles privados de sus hijos, priorizando su derecho a definir sus propias vidas.

Antecedentes del embarazo y superación de dificultades

Hathaway reveló oficialmente su tercera gestación el 19 de junio mediante un video en Instagram que mostraba su vientre en crecimiento, acompañado de la canción "Baby, I'm Yours" de Barbara Lewis. Ese mismo mes, su representante confirmó la noticia a la cadena ABC News, validando la información que luego fue discutida públicamente.

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En julio, durante su participación en el programa de Seth Meyers, la actriz bromeó sobre el embarazo, admitiendo que había llegado como sorpresa. En otra entrevista con Access Hollywood, describió que a su edad la esperanza de concebir le parecía mínima, estimándola entre "uno o dos por ciento", y consideró a su familia en expansión como una bendición que no da por sentada.

La actriz ha sido transparente sobre los obstáculos previos en su camino maternal. Ha compartido públicamente que sufrió una pérdida de embarazo en 2015 y, en 2019, escribió en Instagram que ninguno de sus embarazos había sido un proceso lineal. Asimismo, declaró a la agencia AP que el proceso fue doloroso, solitario y lleno de dudas.

Cierre de un año cinematográfico intensivo para la actriz

El nacimiento del bebé pone fin a un año 2026 particularmente activo para la carrera de Anne Hathaway. Durante este periodo, la estrella estrenó cinco películas en cines, incluyendo El diablo viste a la moda 2, donde recuperó el rol de Andy Sachs junto a Meryl Streep.

También fue parte de El diablo viste a la moda 2, donde volvió a interpretar a la icónica Andy Sachs compartiendo escena con Meryl Streep, y de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, en la cual encarnó a Penélope. Esta última fue su tercera colaboración con el realizador, tras sus participaciones en El caballero de la noche asciende e Interestelar.

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El calendario de estrenos también incluyó las producciones Mother Mary, El final de la calle Oak y Verity, esta última llegando a las salas en octubre. Tras el lanzamiento de Verity, Hathaway expresó en CBS Mornings su intención de alejarse temporalmente de la vida pública.

Proyección de futuro y retiro parcial de la fama

En declaraciones recientes, la actriz afirmó que ya había estado "lo suficiente" en el foco mediático y que era momento de retirarse de la fiesta. Esta decisión se alinea con su postura conservadora respecto a la exposición de su vida privada.

En 2023, durante una entrevista con la revista Porter, Hathaway explicó su filosofía de proteger la identidad de sus hijos. Señaló que su familia tiene necesidades específicas y que una de las principales es permitir que los niños puedan definir sus propias vidas sin la presión constante de la fama.

La llegada de este tercer hijo representa un punto de inflexión en la trayectoria personal de la ganadora del Óscar por Los miserables, quien ahora busca equilibrar su legado profesional con la privacidad que ha solicitado para su núcleo familiar durante más de una década.