Anne Hathaway y Adam Shulman han tenido a su tercer bebé. La noticia confirma el embarazo anunciado en junio 2026 y marca una nueva etapa familiar para la actriz y su familia.

La actriz Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman han recibido oficialmente a su tercer hijo, una confirmación que la revista estadounidense People ha hecho pública mediante fuentes cercanas a la pareja. La noticia se ha conocido este martes 17 de noviembre, después de que la protagonista de 'El diablo viste a la moda' fuera fotografiada en Nueva York mientras paseaba con un recién nacido sujeto en un portabebés al pecho.

Detalles de la Llegada del Tercer Bebé

Las imágenes captadas en las calles de la ciudad muestran a la actriz caminando acompañada de su pequeño, quien permanece cubierto con una manta para protegerse del clima. Anne Hathaway vestía un abrigo de color marrón, pantalones claros, botas y una gorra, manteniendo un estilo casual y práctico para la salida. En las fotografías no es posible distinguir el rostro del bebé, lo que refuerza la discreción que la pareja ha mantenido respecto a la identidad inmediata del menor.

Also read Capturan a padre e hijo por microtráfico en Itagüí con operativo policial

Por ahora, los protagonistas no han compartido públicamente el nombre ni el sexo del bebé. Tampoco se conoce la fecha exacta del nacimiento ni el lugar específico en el que ocurrió el parto. Esta reticencia a divulgar detalles privados es consistente con la historia de la familia, que siempre ha priorizado la protección de su vida personal frente a la exposición mediática masiva.

El Embarano Sorpresa Anunciado en Junio 2026

La llegada de este nuevo miembro de la familia representa el cumplimiento de una noticia que la actriz compartió con sus seguidores hace cinco meses. El 19 de junio de 2026, Anne Hathaway publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparecía con un conjunto blanco y dejaba ver su vientre embarazado. La grabación estuvo acompañada por la canción 'Baby, I'm Yours', de Barbara Lewis, y un breve mensaje que dejaba claro su estado: "x Baby, I'm yours x".

Advertisement

En ese momento, un representante de la intérprete confirmó el embarazo a ABC News. La publicación llamó la atención porque llegó después de varios meses en los que la actriz mantuvo su vida personal al margen de la atención mediática, incluso durante la promoción internacional de sus proyectos cinematográficos. Esto generó gran expectación en el público y los medios especializados.

Semanas después, durante una entrevista en el programa 'Late Night with Seth Meyers', Anne Hathaway habló de la sorpresa que representó este embarazo para ella y Shulman. Aunque explicó que ambos deseaban tener otro hijo, reconoció que no esperaban que sucediera de esa manera. "Es increíble. Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que sucediera así", comentó.

El Significado de "Buzzer-Beater" en la Familia

También contó que habían decidido llamar al bebé "buzzer-beater", una expresión del balanceteo que hace referencia a una anotación conseguida justo antes de que termine el tiempo de un partido. Esta elección de nombre refleja el factor sorpresa y la emoción del momento, ya que el embarazo no fue planificado al pie de la letra, sino que llegó en un momento inesperado dentro de su cronograma familiar.

Antes del nacimiento, Anne Hathaway también se refirió a los cambios que experimentaría su hogar con la llegada del tercer hijo. Durante una entrevista con Gayle King para 'CBS Mornings', el 2 de octubre, manifestó que ella y su esposo estaban disfrutando de los últimos momentos como una familia de cuatro. La actriz explicó que la transformación no solamente involucraría a los adultos, sino especialmente a sus dos hijos mayores.

Advertisement

Esos hijos mayores, que tuvieron que adaptarse a la llegada de un nuevo hermano, son los elementos clave de la dinámica familiar. Ella señaló que estaban concentrados en vivir esa transición con tranquilidad y emoción, asegurando que el ambiente en casa se preparaba para integrar al nuevo miembro con amor y paciencia. Esta mentalidad ha sido fundamental para mantener la estabilidad familiar durante el embarazo.

Historia Familiar y Carrera Activa en 2026

Sus dos hijos anteriores nacieron en fechas distintas. Su primer hijo nació en marzo de 2016, mientras que su segundo hijo llegó en noviembre de 2019. La pareja ha mantenido a ambos menores alejados de la exposición pública y rara vez comparte imágenes de su vida familiar. Esta estrategia de privacidad ha permitido que los hijos crezcan lejos de los reflectores, un deseo explícito de los padres.

El nacimiento del tercer hijo también llega después de un año especialmente activo para la actriz. Durante 2026 participó en cinco producciones cinematográficas: 'Mother Mary', 'El diablo viste a la moda 2', 'La Odisea', 'The End of Oak Street' y 'Verity'. Esta última, basada en la novela de Colleen Hoover, marcó uno de sus compromisos promocionales más recientes, demostrando su capacidad para combinar alta demanda laboral con la maternidad.

Con la llegada del bebé, Hathaway y Shulman comienzan una nueva etapa como familia de cinco, mientras mantienen bajo reserva los detalles de su vida privada. La comunidad y los medios seguirán de cerca el desarrollo de esta nueva etapa, respetando la solicitud de espacio personal que la actriz ha dejado clara en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera pública y su vida privada.