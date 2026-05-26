Antecedentes de los capturados en fuerte balacera en Barranquilla: ataque contra empresa de vigilancia privada y muerte de un escoltas

La balacera en Barranquilla dejó varios heridos y un muerto. Se incautaron armas de guerra y se identificaron a los capturados.

Estos son los antecedentes de los capturados en fuerte balacera en el norte de Barranquilla : el ataque dejó varios heridos y un muerto. Se incautaron un fusil, dos pistolas y una subametralladora Mini Uzi.

El ataque iba dirigido contra un directivo de una empresa de vigilancia privada. La Policía Metropolitana y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para identificar a los capturados y esclarecer los móviles detrás del violento ataque ocurrido en Barranquilla.

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el ataque armado ocurrido este lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla, donde impactantes imágenes que dejó la balacera en Barranquilla en un atentado contra empresa de seguridad: armas de guerra, heridos y capturados. Entre los capturados, varios de ellos presentan antecedentes y la balacera se registró en inmediaciones de la carrera 43B entre calles 84 y 85, una zona de alto flujo vehicular y comercial de la ciudad, donde se vivieron momentos de pánico.

Según la Policía Metropolitana, la rápida intervención de patrullas del Gaula del Ejército y unidades policiales evitó mayores daños y permitió identificar a los cinco lesionados y los tres capturados. En la reacción de unas patrullas del Ejército del Gaula que se encontraban cerca del hecho, con apoyo de patrullas de la Policía, una subametralladora Mini Uzi junto con munición en cercanías al lugar de los hechos.

Una camioneta con múltiples impactos de bala, hombres reducidos sobre la vía pública y testigos aseguraron que los disparos generaron temor entre conductores, peatones y trabajadores de establecimientos cercanos, quienes buscaron refugio mientras se desarrollaban las investigaciones. La investigación continúa para establecer quién ordenó el atentado y para identificar a los responsables. Las autoridades han entregado nuevos detalles y continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles detrás del violento ataque ocurrido en Barranquilla





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barranquilla Fuerte Balacera Ataque Contra Empresa De Vigilancia Privada Capturados Heridos Muerte Arma De Guerra Pistola Subametralladora Mini Uzi Patrullas Del Ejército Patrullas De La Policía Zonas De Alto Flujo Vehicular Y Comercial Investigaciones Ordenado El Atentado Responsables

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barranquilla explotó: Junior eliminó a Santa Fe y buscará un nuevo campeonatoRodallega falló el penal decisivo y Junior celebró la clasificación a la final de la Liga BetPlay.

Read more »

“Gracias Barranquilla del alma”: Abelardo tras cierre de campaña en el Gran MalecónAnte más de 50 mil personas reunidas, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia está a las puertas de un “cambio histórico” y afirmó que la región Caribe tendrá por primera vez -en más de un siglo- un presidente de la República.

Read more »

Gaula intensifica campañas contra la extorsión en Barranquilla y su área metropolitanaLa Policía adelanta jornadas preventivas con comerciantes, transportadores y comunidades para evitar que ciudadanos sean víctimas de este delito.

Read more »

Antecedentes de los capturados en fuerte balacera en Barranquilla: ataque contra empresa de vigilancia privada y muerte de un escoltasLa balacera en Barranquilla dejó varios heridos y un muerto. Se incautaron armas de guerra y se identificaron a los capturados.

Read more »