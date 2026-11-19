Anthipo lanza sus acciones en bolsa con un precio de 83 USD, recaudando 79.400 millones y valuándose en 1.5 billones de dólares, superando a SpaceX.

Anthipo, la destacada creadora del agente de inteligencia artificial Claude, estableció el precio de su acción inicial en 83 USD durante su debut en el mercado de valores. Esta cifra supera significativamente el rango de precios de 70 a 78 USD que la compañía había anunciado previamente, reflejando una demanda extremadamente fuerte por parte de los inversores institucionales y minoristas. La operación está programada para tener lugar el jueves 19 de noviembre, marcando un hito crucial en la trayectoria de esta empresa tecnológica con sede en San Francisco.

Detalles Financieros y Proyecciones de Reclutamiento

En su esperado debut bursátil, Anthipo recaudará aproximadamente 79.400 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente las expectativas iniciales del sector. Esta capitalización histórica posiciona a la firma por encima del récord establecido anteriormente por SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, que captó más de 75.000 millones de dólares en junio y posteriormente alcanzó 86.000 millones mediante acciones adicionales. Si los bancos ejecutores utilizan su opción para colocar acciones adicionales, Anthipo podría llegar a recaudar hasta 91.600 millones de dólares, según un cálculo de la AFP basado en cifras publicadas el miércoles.

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La empresa comenzará a cotizar bajo el símbolo ANT en el índice Nasdaq, el principal mercado para empresas tecnológicas de Wall Street. El precio fijado de 83 USD otorga a Anthipo una valoración total de 1.5 billones de dólares. Esta evaluación incluye el valor de las opciones sobre acciones de los empleados y las acciones restringidas. Sin embargo, esta valoración final queda por debajo de los 2 billones de dólares que se estimaban hace apenas unas semanas antes del deterioro generalizado del mercado. Desde el máximo alcanzado a principios de octubre, el Nasdaq ha caído cerca de un 12 por ciento, lo que ha influido en las proyecciones de valor de muchas empresas del sector.

Posturas de Stakeholders y Contexto del Mercado

El entorno de mercado en el que se produce este IPO está marcado por incertidumbres significativas sobre el auge de la inteligencia artificial y recientes escándalos corporativos. Nvidia, líder mundial en chips, ha perdido 700.000 millones de dólares desde el escándalo que involucró a su exdirector ejecutivo, Jensen Huang. Además, las preocupaciones sobre las cuantiosas inversiones requeridas para la infraestructura de IA han pesado sobre los inversores. Las votaciones celebradas a principios de noviembre en Estados Unidos impusieron nuevas restricciones o prohibiciones a la instalación de centros de datos, alimentando temores sobre una posible desaceleración del sector tecnológico.

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A pesar de estos desafíos macroeconómicos, la demanda por Anthipo ha sido abrumadora. Según la cadena estadounidense CNBC, la demanda de los inversores alcanzó casi ocho veces la cantidad de acciones que saldrán efectivamente al mercado. Esta proporción es superior a la registrada por SpaceX durante su propia salida a bolsa. La extensa lista de riesgos detallada por Anthipo en su folleto de salida no ha disuadido a los participantes. La compañía advierte explícitamente sobre el uso malicioso de sus sistemas, la posibilidad de que sus modelos tengan comportamientos imprevistos o ejecuten acciones peligrosas no solicitadas, así como la posible pérdida de control sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Impacto Real y Próximos Pasos para la Compañía

Anthipo fue fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei, junto con otros antiguos integrantes de OpenAI. La firma de análisis SaaStr estima que esta operación materializará la fortuna de la mayoría de los empleados de la empresa. En conjunto, las acciones que poseen estarían valoradas en más de 200.000 millones de dólares, repartidas entre aproximadamente 5.300 empleados. Este éxito financiero validará la estrategia de la compañía frente a competidores como OpenAI, creadora de ChatGPT, y los modelos abiertos, manteniendo su posición competitiva.

La inversión inicial de Nvidia en Anthipo, que superó los 10.000 millones de dólares a comienzos de año, muestra la confianza de los gigantes tecnológicos en este proyecto. La renuncia reciente de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia ha generado titulares, pero no parece haber enfriado el entusiasmo alrededor de Anthipo. La cotización bajo el símbolo ANT en Nasdaq representa el comienzo de una nueva etapa para la firma, donde deberá navegar los riesgos regulatorios y éticos asociados al desarrollo de IA avanzada mientras cumple con las expectativas de los mercados financieros globales.