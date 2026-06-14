Anthony Taylor, árbitro inglés, dirigirá el debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

La FIFA anunció que el experimentado árbitro inglés Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia en el primer partido de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo K, se disputará el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistan. Taylor cuenta con una extensa trayectoria que incluye participación en el Mundial de Catar 2022 y partidos de Champions League y Eurocopa. La terna arbitral estará completada por asistentes ingleses y un costarricense como cuarto árbitro. El encuentro podrá verse por Canal RCN y sus plataformas digitales.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 continúa. La FIFA ha designado al árbitro inglés Anthony Taylor para dirigir el primer encuentro del equipo en la fase de grupos, correspondiente al Grupo K , contra Uzbekistán.

Este partido está programado para el 17 de junio en Ciudad de México. Taylor, de 47 años, es un árbitro con una dilatada experiencia internacional. Posee la escarapela FIFA desde 2013 y debutó en la Premier League en 2010. Su trayectoria incluye la dirección de partidos en la Champions League, la Eurocopa y el pasado Mundial de Catar 2022, donde ya tuvo una participación.

En total, ha dirigido más de 785 partidos a lo largo de su carrera, incluyendo 44 en la última temporada, mostrando diez penaltis y cuatro tarjetas rojas. Su segundo mundial será en esta edición 2026, luego de su experiencia en Catar donde impartió justicia en los encuentros Corea del Sur vs Ghana y Croacia vs Bélgica, acumulando cinco tarjetas amarillas y una roja en esos dos partidos.

Aunque Taylor no ha dirigido previamente a la selección colombiana, sí tiene antecedentes con algunos de sus jugadores. El más notable es Luis Díaz, a quien ha arbitrado en diversas ocasiones en la Premier League. También existe un registro con Jefferson Lerma, quien recibió una tarjeta roja del árbitro inglés durante un partido de liga inglesa. La terna arbitral completa para el Colombia vs Uzbekistán estará compuesta por los asistentes ingleses Gary Beswick y Adam Nunn.

El costarricense Juan Gabriel Calderón será el cuarto árbitro, mientras que Juan Carlos Mora, de Costa Rica, actuará como árbitro de reserva. El encuentro, que marca el inicio del camino colombiano en la Copa del Mundo, se jugará a las 9:00 p.m. (hora local) y será transmitido en Colombia por la señal principal de Canal RCN, su aplicación oficial y sus plataformas digitales en YouTube y TikTok.

El entorno mediático y futbolístico en Colombia se prepara para este crucial primer paso en busca de una nueva participación exitosa en el máximo torneo de selecciones. La designación de un árbitro de tanto calibre como Taylor subraya la importancia del partido y la expectativa generada en torno al estreno de la Tricolor





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Selección Colombia Árbitro Anthony Taylor Colombia Vs Uzbekistán Grupo K

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia se ubica en el puesto 13 del ranking FIFA a meses del Mundial 2026La Selección Colombia llega a la Copa Mundial 2026 en la decimotercera posición del ranking FIFA, tercera en Sudamérica tras Argentina y Brasil. El equipo mejoró su puntaje tras victorias en amistosos contra Costa Rica y Jordania. Argentina recuperó el primer puesto del ranking en la última actualización antes del torneo.

Read more »

Mundial 2026: Bosnia sorprende a Canadá y Colombia prepara su debutResumen de los principales eventos del primer día del Mundial 2026, incluyendo la victoria de Bosnia sobre Canadá, la clasificación de Colombia femenino, y los preparativos para el debut de la Selección masculina ante Uzbekistán, junto con noticias de otros deportes.

Read more »

Árbitro inglés Anthony Taylor dirigirá el debut de Colombia en el Mundial 2026El colegiado inglés Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia en el primer partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 contra Uzbekistán en el Estadio Azteca. Taylor tiene una amplia experiencia con más de 785 partidos dirigidos y participaciones en la UEFA Champions League.

Read more »

Conozca a Anthony Taylor, el inglés que pitará Colombia ante UzbekistánNacido en Manchester, Taylor comenzó su andar en la élite del arbitraje en 2010 y obtuvo su escarapela internacional FIFA en 2013.

Read more »