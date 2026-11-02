Anthropic alcanza valoración de 2 billones en histórico IPO de IA

Anthropic presenta IPO aspirando a 100 mil millones dólares. La empresa valora 1,5 billones, superando a Tesla, aunque reporta pérdidas masivas por inversión en chips.

La firma de inteligencia artificial Anthropic, con sede en Silicon Valley, formalizó su entrada al mercado de capitales mediante la presentación del prospecto de su oferta inicial pública el 26 de octubre. Esta operación financiera aspira a recaudar entre 100.000 millones de dólares, una cifra que supera el récord anterior de 75.000 millones de dólares establecido por SpaceX en junio. La valoración que se atribuye a la compañía oscila entre 1,5 y 2 billones de dólares, consolidándola como una de las entidades más valiosas del entorno tecnológico actual.

Facturación y crecimiento exponencial

Los datos financieros revelados en el prospecto explican el entusiasmo del mercado con cifras de alto impacto. Durante el primer semestre de 2026, Anthropic generó ingresos por 16.300 millones de dólares, lo que representa un incremento del 1.300% respecto al mismo periodo del año anterior. La tendencia ascendente continuó en el tercer trimestre, donde la empresa sumó otros 16.800 millones de dólares según información compartida con inversionistas.

Also read Tesla lidera ventas de carros eléctricos en Colombia con crecimiento récord

Este rendimiento posiciona a Anthropic con un ritmo anualizado que supera los 65.000 millones de dólares. Esta cantidad excede la facturación anual de corporaciones globales reconocidas como Coca-Cola, Netflix o Nike. Para contextualizar su magnitud en mercados emergentes, Anthropic facturó en apenas nueve meses más que Ecopetrol durante todo el año 2025. Esta velocidad de crecimiento contrasta con la trayectoria de hace dos años, cuando la entidad era desconocida fuera de círculos especializados, y hace un año, cuando su modelo Claude era utilizado apenas por usuarios avanzados.

Expansión comercial y competencia

La adopción comercial de las herramientas de Anthropic se ha intensificado significativamente en el último ejercicio. Más de 1.900 empresas en todo el mundo pagan actualmente más de un millón de dólares anuales por utilizar sus servicios de inteligencia artificial. El producto estrella, Claude Code, ha transformado los procesos de desarrollo de software y comienza a disrumpir otras industrias, lo que sugiere que la naturaleza del trabajo de oficina podría volverse irreconocible en cuestión de meses.

Advertisement

Este contexto coloca a Anthropic en una competencia directa y feroz con rivales como OpenAI, la creadora de ChatGPT. Recientemente, OpenAI anunció que uno de sus modelos resolvió el problema de Navier-Stokes, identificado como uno de los siete grandes problemas matemáticos del milenio. El consenso general indica que la inteligencia artificial generará valor en múltiples sectores, aunque persiste la incertidumbre sobre el monto exacto de dicha creación de riqueza.

Desafíos de rentabilidad y costos

A pesar de los ingresos masivos, la rentabilidad neta actual refleja los enormes costes asociados a la infraestructura necesaria. En el primer semestre de 2026, Anthropic reportó una pérdida neta superior a los 80.000 millones de dólares, una cifra que en gran medida obedece a ajustes contables. No obstante, la evolución es positiva, ya que en el segundo trimestre la entidad obtuvo una utilidad operativa de 974 millones de dólares.

Sostener esta rentabilidad operativa será un desafío crítico debido a los compromisos futuros de gasto. Los contratos para adquirir capacidad de cómputo ascenderán a cerca de 800.000 millones de dólares en los próximos años. Esta inversión masiva requerirá márgenes y un crecimiento sostenidos para que los inversionistas puedan recuperar el capital invertido a la valoración planteada en la oferta pública.

Comparación con otros gigantes tecnológicos

La valoración de Anthropic la sitúa en un nivel de capitalización que la haría más valiosa que Meta, dueña de Facebook y WhatsApp, o que Tesla y Saudi Aramco. Solo quedaría por detrás de gigantes como Nvidia, Apple y Microsoft, que lideran la provisión de chips y hardware. Esta posición de liderazgo financiero se produce en un entorno donde la tecnología domina la narrativa de los mercados, evidenciado por la mayor salida a bolsa de la historia de SpaceX y la mayor ronda de financiación privada de OpenAI.

Advertisement

La inversión en infraestructura por parte de Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft alcanzará los 700.000 millones de dólares este año, una cifra superior al PIB de Noruega o Singapur. La incertidumbre sobre si las utilidades justificarán esta apuesta es el foco de debate. Aswath Damodaran, profesor de la Universidad de Nueva York, estimó el valor de las acciones en 1,48 billones de dólares, pero advirtió que alcanzar el billón de dólares en ingresos para 2036 es un escenario difícil, mientras que en un caso pesimista, las acciones podrían perder todo su valor.