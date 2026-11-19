Anthropic entra en el Nasdaq con una valoración de 1,5 billones de dólares, desplazando el récord de SpaceX y marcando un hito en el sector tecnológico.

El jueves 19 de noviembre se consolidó un hecho histórico en los mercados financieros globales cuando Anthropic hizo su debut oficial en el Nasdaq de Nueva York. La compañía, reconocida por el desarrollo del chatbot Claude, comenzó a cotizar bajo el símbolo ticker ANT, marcando el inicio de una nueva etapa en su evolución corporativa.

Esta operación financiera representa la mayor salida a bolsa de la historia registrada hasta la fecha. Con una valoración que se aproxima a los 1,5 billones de dólares, el evento supera el precedente establecido por SpaceX en junio, posicionando a Anthropic como un actor central en la economía digital actual.

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Ruptura de récords financieros históricos

Los datos detallados indican que la recaudación inicial de la oferta pública supera la cifra récord de 75.000 millones de dólares obtenidos por SpaceX, la empresa de Elon Musk. Mientras que SpaceX alcanzó una valoración de 1,77 billones de dólares en su momento, el debut de Anthropic refleja una dinámica de inversión distinta y altamente competitiva.

La salida a bolsa incluye opciones sobre acciones de empleados y acciones restringidas, elementos clave que amplían la estructura accionarial. Este mecanismo ha permitido captar la atención masiva de los inversores institucionales y minoristas interesados en la inteligencia artificial.

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Contexto bursátil y volatilidad del sector

El debut de Anthropic ocurre en un entorno de incertidumbre donde Wall Street abrió en verde este jueves. El índice tecnológico Nasdaq creció un 1,58 %, reflejando la expectativa de los inversores sobre las negociaciones de Anthropic y el futuro inmediato del sector tecnológico.

El mercado bursátil ha experimentado grandes fluctuaciones recientes, con preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones masivas en inteligencia artificial. A pesar de esto, la fuerte demanda de acciones ha llevado las dudas al segundo plano, demostrando la robustez del apetito inversor.

Datos financieros y proyección de ingresos

La compañía, fundada hace cinco años, ha mostrado un crecimiento exponencial en sus ingresos. Las cifras reportadas para el tercer trimestre alcanzaron los 17.000 millones de dólares, en comparación con los 1.400 millones del mismo periodo del año anterior.

Este rendimiento financiero sustenta la valoración actual y la confianza del mercado. La escalabilidad del negocio ha sido un factor determinante para atraer capital, a pesar de los debates sobre la viabilidad económica a largo plazo de estas empresas tecnológicas.

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Debate sobre riesgos y impacto social

No obstante, el modelo de negocio de Anthropic, al igual que el de sus competidores, genera temores sobre su capacidad para desestabilizar sociedades y sustituir puestos de trabajo laborales. El fundador ha dedicado mucho espacio a discutir los riesgos de la inteligencia artificial, enfatizando la seguridad.

Criticos como el líder mundial de los chips han advertido sobre las posibles amenazas para los ahorros de jubilación si esta tecnología falla. Sin embargo, la empresa mantiene su apuesta por desarrollar modelos cada vez más potentes mientras gestiona estos riesgos percibidos.