La Asamblea de Antioquia aprobó el presupuesto departamental para 2027 por 9,82 billones de pesos, priorizando educación, salud e infraestructura con un aumento del 19%.

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó con contundencia el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2027, consolidando una inversión total de $9,82 billones de pesos. La votaciónfinal se registró con 21 votos a favor y solo 4 en contra, cerrando el proceso legislativo para la gestión administrativa del próximo año. Este monto representa un incremento significativo de aproximadamente $1,86 billones en comparación con el presupuesto asignado a la vigencia anterior, marcando un rumbo expansivo para las cuentas públicas del departamento.

Alineación presupuestal y destinos estratégicos

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, presentó este proyecto como su prioridad central, buscando que el 90 % de los recursos totales se orienten directamente a sectores estratégicos fundamentales para el desarrollo regional. La estructura financiera asigna $2,81 billones exclusivamente al sector educación, recursos destinados a garantizar el funcionamiento del sistema educativo en los municipios que carecen de certificación propia y a fortalecer el Programa de Alimentación Escolar. En el ámbito de la salud y la inclusión social, se destinan $1,07 billones para fortalecer la red hospitalaria pública y atender a las poblaciones más vulnerables del territorio. Además, la infraestructura física recibe $1,31 billones enfocados en obras de conectividad vial y proyectos de carácter estratégico para el departamento.

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Reducción gastos y nuevas fuentes de ingreso

El diputado José Luis Noreña destacó que el diseño financiero incluye una reducción drástica en los gastos de funcionamiento del nivel central de la Gobernación, bajando de cerca de $1 billón en la administración anterior a entre $760.000 millones y $761.000 millones en esta gestión. Esta disminución del 12 % equivale a un ahorro de unos $118.118 millones, recursos que se reorientaron hacia subsidios para personas mayores. La propuesta contempla asignar $8,5 billones para el nivel central, representando el 86,4 % del presupuesto global. Las fuentes de ingreso mostraron incrementos notables: el impuesto vehicular subió $1 billón (27 % más), la tasa pro deporte y recreación creció $88.137 millones (207 % más), y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana aumentó $240.000 millones (20 % más). También se incluyen $780.000 millones en crédito (42 % más) y $401.765 millones en balance (56 % más).

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Críticas sobre ejecución y bienestar juvenil

El también diputado Manuel María García Lozano, del Pacto Histórico, cuestionó que el presupuesto no impacta de manera notable a los jóvenes del departamento, señalando que solo se asignan 4.705 millones de pesos para desempleo juvenil, oportunidades culturales y productivas. García Lozano argumentó que, aunque hay un presupuesto robusto en infraestructura, la ejecución en vías secundarias y terciarias no supera el 40 % a pesar de tener comprometido financieramente el 80 %. Además, destacó que hay escuelas rurales abandonadas, hospitales en crisis y un incremento en homicidios, lo que refleja que la inversión no está logrando los resultados esperados en la realidad social del departamento.

Financiación de acueductos y dividendos

Se destaca la recepción de más de $500.000 millones en dividendos de Hidroituango y la aprobación de vigencias futuras para financiar el acueducto de Urabá. Este proyecto busca llevar agua potable a Turbo, Apartadó y Carepa, beneficiando a cerca de 240.000 personas. Los corporados que votaron afirmativamente justificaron que el presupuesto denota una planeación financiera alineada con los límites de endeudamiento y sostenibilidad establecidos por la ley. Los indicadores proyectados se mantienen dentro de los rangos permitidos por las normas vigentes, asegurando la estabilidad fiscal durante la próxima gestión administrativa.