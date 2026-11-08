Antioquia avanza en financiamiento del Ferrocarril con venta de predio FLA

El proyecto ferroviario de Antioquia asegura $2,6 billones para el tramo Bello-Barbosa. Se analiza la venta de terrenos de la Fábrica de Licores para cerrar la inversión total.

El proyecto ferroviario en Antioquia ha alcanzado un hito crítico tras la aprobación de vigencias futuras excepcionales por parte de la Asamblea Departamental, marcando el punto de partida para el cierre financiero de la obra. Esta decisión, considerada el primer paso tangible para materializar un anhelo de más de tres décadas, establece una base de inversión inicial valorada en $1,7 billones en pesos constantes de 2028, cifra que equivale a $2,6 billones en valores corrientes. Esta garantía financiera asegura inmediatamente la ejecución del primer tramo, conectando las localidades de Bello, Hatillo y Barbosa, una ruta fundamental para el transporte de pasajeros en el norte del Valle de Aburrá.

Detalles técnicos del tramo Bello Barbosa

El segmento inicial garantiza la construcción de 29,8 kilómetros de vía férrea que integrarán seis estaciones estratégicas ubicadas en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. La estación de Hatillo se proyecta como un nodo de integración intermodal clave, diseñado no solo para facilitar la movilidad, sino también para dinamizar la economía local y promover el desarrollo urbano en la zona. Esta infraestructura beneficiará directamente a más de un millón de habitantes de la región norte del Valle de Aburrá, facilitando una conexión fluida con el sistema de metro de Medellín.

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Estrategia de financiamiento con predios FLA

Para completar la financiación de este ambicioso proyecto, la administración departamental liderada por el gobernador Andrés Julián Rendón ha identificado la enajenación de un predio de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) como una fuente de recursos principal. El terreno, situado en el sector La Aguacatala de Itagüí, posee una superficie total de 138.799 metros cuadrados, de los cuales 61.798 metros están construidos. Se estima que el valor del metro cuadrado en esta ubicación fluctúa entre $11 millones y $12 millones, lo que sitúa el precio global del lote en cifras significativamente superiores a las calculadas en 2017, cuando se baseaba en más de $143.000 millones.

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Visión de expansión a Puerto Berrío

La visión del gobierno departamental trasciende el tramo inicial, aspirando a reconstruir 190,5 kilómetros de vía con 19 estaciones y tres infraestructuras logísticas para carga en Primavera, Barbosa y Puerto Berrío. El gobernador Rendón ha manifestado explícitamente su interés en extender la línea hasta el Magdalena Medio, reconociendo a Puerto Berrío como un eje estructural histórico para la conexión con el Caribe colombiano, específicamente hacia Barranquilla. Esta extensión adicional requeriría otros 150 kilómetros y se plantea mediante mecanismos de sustitución de activos, siempre y cuando cuenten con las autorizaciones necesarias.

Resistencia política y alternativas financieras

No obstante, la estrategia de venta de activos ha generado controversia y rechazo por parte de la oposición. El diputado Luis Peláez, representante del partido Dignidad y Compromiso, argumentó firmemente que esta medida podría endeudar y debilitar las finanzas tanto de la fábrica como del Departamento, insistiendo en que la FLA debe permanecer en su ubicación actual hasta contar con un terreno equivalente o superior. Mientras tanto, la gerente del Ferrocarril de Antioquia, Marcela Holguín, reconoce que, además de la venta de inmuebles, se evalúan otras vías como las vigencias futuras, las regalías y una eventual cofinanciación del Gobierno Nacional para estructurar una concesión integral viable.