Antioquia avanza en la recuperación tras fuertes lluvias: Dagran y Ungrd coordinan esfuerzos

La directora del Dagran se reunió con el director de la Ungrd para socializar los avances en la implementación del Plan de Acción Específico para la Recuperación (Paer) tras las intensas lluvias de principios de 2026. Se han entregado miles de ayudas humanitarias y se han comprometido millonarios recursos para la restauración de vías, puentes y zonas costeras. La próxima fase se enfocará en la recuperación temprana a mediano plazo.

Los primeros meses de 2026 han supuesto un desafío significativo para Antioquia , especialmente en lo que respecta a la gestión de riesgos , debido a las implacables lluvias que azotaron diversas regiones del departamento, generando afectaciones a múltiples niveles. En respuesta a esta crisis, la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia ( Dagran ), Vanessa Paredes Zúñiga, sostuvo un encuentro crucial con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo. El propósito principal de esta reunión fue exponer los progresos logrados en la implementación del Plan de Acción Específico para la Recuperación (Paer). Este plan fue concebido como una respuesta directa al frente frío que alcanzó su punto álgido el pasado febrero, desatando precipitaciones torrenciales que obligaron a la administración departamental a declarar calamidad pública en trece municipios estratégicos del Urabá, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño.

En un primer informe detallado, la directora del Dagran comunicó que hasta la fecha se han distribuido 22.909 ayudas humanitarias entre las trece localidades afectadas. Paralelamente, se informó que la Secretaría de Infraestructura Física ha destinado aproximadamente 16.000 millones de pesos destinados a la restauración de la transitabilidad en las vías secundarias de las subregiones más impactadas. Un avance notable destacado por Paredes es el progreso en la instalación de cimientos para la posterior colocación por parte del Invías de dos puentes militares sobre los ríos Mulatos y San Juan, en la región del Urabá. Estas arterias hídricas experimentaron un crecimiento desmedido a causa de las lluvias, lo que culminó en el colapso de las estructuras existentes. Adicionalmente, la entidad departamental ha llevado a cabo labores de limpieza exhaustiva en las playas de Turbo, Necoclí, San Juan y Arboletes. En estas mismas áreas, se han ejecutado obras de ingeniería verde, incluyendo la regeneración de taludes y la construcción de diques, con el objetivo primordial de mitigar la erosión costera y facilitar la recuperación de estas zonas, vitales para el turismo regional.

La directora Paredes enfatizó la estrategia de la Gobernación de Antioquia, centrada en una atención de respuesta inmediata. «Nuestra apuesta desde la Gobernación de Antioquia ha sido hacer esa atención de respuesta inmediata, ya se han comprometido los recursos, ahora estamos en la ejecución y en la fase final de esta intervención», declaró. La implementación del Paer ha demandado una inversión considerable de 72.000 millones de pesos, de los cuales 51.000 millones ya se encuentran comprometidos. Como parte de las acciones para fomentar la reactivación económica, la Secretaría de Desarrollo Económico está en proceso de entrega de más de 1.300 kits con insumos esenciales a agricultores que sufrieron pérdidas de producción en sus fincas, buscando acelerar la recuperación productiva.

Durante la reunión entre Carrillo y Paredes, se abordaron las próximas etapas del plan. Se prevé que en breve comience la estructuración de la fase de recuperación temprana, proyectada a dos años. Esta fase contemplará acciones a mediano plazo, tales como mejoras habitacionales, el reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo, la rehabilitación de infraestructura vial, la recuperación de ecosistemas hídricos y la regeneración de la franja costera. La ejecución conjunta de esta futura fase estará a cargo del Dagran y la Ungrd, asegurando una coordinación efectiva en la superación de los desafíos planteados por los eventos climáticos adversos





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