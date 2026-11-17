La Gobernación de Antioquia presenta su portafolio de infraestructura ante inversionistas globales para asegurar financiamiento privado y acelerar la construcción del Ferrocarril y vías principales antes del cambio de mandato.

La Gobernación de Antioquia, bajo la dirección del gobernador Andrés Julián Rendón, ha iniciado una campaña activa para atraer capital extranjero destinado a la ejecución de megaproyectos de infraestructura en el departamento. Este esfuerzo estratégico se materializó la pasada semana en el World Strategic Forum 2026, celebrado en Miami, con el objetivo explícito de cerrar alianzas público-privadas que permitan iniciar las obras de construcción del Ferrocarril de Antioquia y diversas autopistas antes del cambio de gestión regional. La iniciativa busca posicionar a Antioquia como un destino atractivo para tomadores de decisiones de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

Estrategia de Financiación y Portafolio Regional

El mandatario seccional utilizó el foro internacional para detallar las licitaciones que saldrán a la luz, tanto en modalidad de obra pública como en concursos de alianzas estratégicas. Entre los pilares centrales de esta oferta están la construcción de dos grandes autopistas, la reconstrucción histórica del ferrocarril departamental y la expansión de servicios de agua potable en la región de Urabá. El gobernador enfatizó la importancia estratégica de Urabá, describiéndola como una salida natural de Antioquia y de Colombia hacia el mundo, con un enfoque particular en la integración comercial y logística con Estados Unidos.

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Avances Técnicos del Ferrocarril y Estaciones Clave

Dentro del portafolio presentado, el proyecto más avanzado es el del Ferrocarril de Antioquia, el cual cuenta con una base presupuestal de 1,7 billones de vigencias futuras aprobadas por la Asamblea de Antioquia. Según los cálculos financieros de la Gobernación, este monto equivale a 2,6 billones de pesos corrientes, lo que garantiza la viabilidad económica inicial del proyecto. La Gobernación ha confirmado que ya existe una primera etapa lista para ejecutarse, la cual abarca una extensión de 29,8 kilómetros que conecta seis estaciones estratégicas entre Bello y Barbosa.

El trazado de esta primera fase contempla paradas en las localidades de Bello, Navarra, Copacabana, Girardota, Hatillo y Barbosa. La estación de Hatillo ha sido diseñada específicamente como un nodo de integración, con el propósito de concentrar el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios y económicos en la zona. A pesar de tener estos recursos asegurados mediante asignaciones presupuestales, la administración ha explicado públicamente su búsqueda de un socio privado interesado en sumarse al proyecto mediante una alianza estratégico, con el fin de ampliar el alcance de la línea y acelerar el inicio de las obras.

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Extensión Total y Cronograma de Licitaciones

El proyecto integral del Ferrocarril de Antioquia contempla un trazado total de 190,6 kilómetros y 19 estaciones que conectarán la ciudad de Barbosa con Puerto Berrío, devolviendo así la vida a la histórica ruta ferroviaria del departamento. Para la primera fase de este ambicioso plan, la Gobernación tiene planificado sacar a licitación las obras correspondientes en los primeros meses del próximo año. Esta planificación busca asegurar que los procesos administrativos y contractuales estén completos para que la actividad física en terreno comience sin demoras injustificadas.

Megainversiones en Vías y Servicios Públicos en Urabá

Además del tren, la Gobernación de Antioquia presentó ante la comunidad de inversionistas internacionales sus dos proyectos viales más importantes y de mayor costo financiero. El primero es la vía que conecta El Santuario, El Peñol, Guatapé, Alejandría y San Roque, con una extensión aproximada de 74,6 kilómetros y un valor proyectado de 2,2 billones de pesos. El segundo proyecto prioritario es la vía entre La Ceja, en el Oriente antioqueño, y La Pintada, en el Suroeste, la cual tiene una extensión de 47,3 kilómetros y un valor tasado en 3,3 billones de pesos.

En el sector de servicios públicos, el evento también incluyó la presentación del proyecto El Sable, una iniciativa crucial para el desarrollo de la región de Urabá. Este proyecto tiene como objetivo construir un sistema de acueducto que brindará acceso a agua potable a 288.000 habitantes de los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo. El costo proyectado para la implementación de este sistema hídrico se estima en 1,6 billones de pesos, consolidando así un portafolio integral que busca transformar la infraestructura básica y de transporte del departamento.