Antioquia: Caída natalidad y cierre de colegios amenazan sector educativo

La natalidad en Antioquia cayó 31,3% hasta 2025, provocando cierre de instituciones y crisis financiera para el sector educativo privado y público.

La disminución sostenida de la natalidad en Antioquia está alterando radicalmente la estructura del sistema educativo regional. Fenalco Antioquia advirtió que la reducción del número de estudiantes matriculados genera una presión financiera directa sobre colegios y universidades, poniendo en riesgo la sostenibilidad operativa de estas instituciones. La demografía del departamento ha cambiado drásticamente, afectando tanto la oferta de plazas como la estabilidad laboral del sector.

Cifras del Dane revelan descenso demográfico histórico

Los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirman una contracción significativa de la población joven. El número de nacimientos en Antioquia descendió de 74.637 en 2018 a 51.291 en 2025. Este cambio representa una caída total del 31,3 % en un periodo de siete años. Dicha transformación demográfica coincide directamente con la reducción de instituciones educativas y de matrículas en varios niveles de formación en la región.

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Cierre de colegios afecta especialmente al sector privado

El impacto en la infraestructura escolar se evidencia en la disminución del número de instituciones activas. Según el estudio Lupa para la Educación de Antioquia (LEA), elaborado por Proantioquia, entre 2018 y 2025 el número de instituciones educativas oficiales disminuyó un 6,3 %. La reducción fue mucho más pronunciada en la oferta privada, donde la cantidad de establecimientos no oficiales cayó un 12,1 % durante el mismo periodo.

Retroceso de matrículas en educación básica y media

La tendencia a la baja es clara en los niveles de formación obligatoria. Entre 2018 y 2025, la cantidad de estudiantes inscritos descendió en tres niveles clave: preescolar, primaria y secundaria. En preescolar la reducción fue de 7,6 %, en primaria alcanzó el 9,3 %, y en secundaria la caída fue del 11,9 %. No obstante, la educación media registró un crecimiento del 5,8 % y el ciclo complementario aumentó un 14,9 %.

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Diferencias regionales impactan desigualmente al territorio

La contracción de la oferta educativa no es uniforme en todo el departamento. En el sector oficial, las mayores disminuciones se registraron en el Suroeste con un 14,6 %, el Magdalena Medio con un 13,8 % y Occidente con un 11,1 %. En la educación privada la situación es más crítica: el Suroeste perdió un 50 % de sus establecimientos no oficiales y Occidente un 42,1 %. El Valle de Aburrá y el Nordeste también muestran una caída del 14,3 % en instituciones privadas.

Fenalco alerta sobre viabilidad económica y empleo

Fenalco Antioquia expresa preocupación por la viabilidad económica de los establecimientos, cuyos ingresos dependen de la matrícula. Una menor demanda incrementa la presión sobre los costos operativos, ya que las instituciones deben mantener instalaciones y servicios pese a tener menos alumnos. Esto afecta directamente el mantenimiento de los puestos de trabajo y la capacidad de prestar servicios educativos en el futuro.

Impacto en educación superior y sector productivo

La reducción de estudiantes también afecta a la educación superior, aunque con diferencias entre instituciones oficiales y privadas. Según el LEA, entre 2018 y 2025 las matrículas de pregrado disminuyeron un 4,5 % y las de posgrado cayeron un 5 %. Las instituciones oficiales de pregrado mostraron un crecimiento del 6 %. La actividad educativa tiene relación directa con otros sectores económicos, por lo que esta reducción repercute en el tejido empresarial vinculado a bienes y servicios educativos.