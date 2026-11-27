La Gobernación de Antioquia entrega balance positivo sobre la instalación de ventiladores y sistemas de seguridad en el Túnel del Toyo, clave para su apertura prevista en 2027.

El desarrollo del Túnel del Toyo ha alcanzado un hito técnico fundamental con la confirmación de que los equipos electromecánicos están siendo instalados correctamente en la infraestructura vial. Este jueves, la Gobernación de Antioquia entregó un informe favorable sobre el proceso de montaje de estos sistemas, resolviendo una de las incertidumbres que habían generado mayor controversia en las últimas etapas del gobierno nacional anterior. Esta validación técnica representa un paso decisivo para que la megaobra pueda comenzar sus operaciones futuras.

Avances en sistemas electromecánicos del túnel

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló que en el tubo principal de esta gran conexión vial ya se han comenzado a colocar ventiladores, señalización vial y múltiples componentes esenciales para su funcionamiento. Rendón destacó la emoción ante el progreso visible, especificando que también se está avanzando en la iluminación, la red contra incendios, los sistemas de comunicaciones y el monitoreo integral del proyecto. Estos elementos son críticos para garantizar la seguridad y la operatividad de la vía subterránea.

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Los aparatos electromecánicos mencionados por las autoridades llevaban guardados en almacenes por más de dos años, lo que significaba un estancamiento logístico significativo para el cronograma. El mandatario seccional agradeció al gobierno entrante por darle prioridad a su instalación, señalando que Antioquia ha resistido la presión del tiempo. Este esfuerzo conjunto con el presidente Abelardo de la Espriella, la ministra de Transporte Elsa Noguera y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha permitido que la obra continúe avanzando con el ritmo necesario.

Contexto y disputas por la adjudicación

Este proceso de instalación había sido el centro de un frente de incertidumbre abierto desde finales del año pasado, asociado directamente a la última tarea encomendada a la entidad Invías. La tarea ya estaba cubierta por un contrato que fue adjudicado durante el gobierno del expresidente Iván Duque, pero su ejecución generó fricciones políticas y técnicas que casi detienen la obra. La controversia alcanzó su punto máximo en los últimos días del mandato del expresidente Gustavo Petro, quien priorizó otras agendas nacionales y puso en riesgo el cronograma de esta megaobra de infraestructura vial.

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A pesar de la tensión política inicial, la entrega del balance positivo demuestra que las autoridades regionales y nacionales han logrado alinear sus esfuerzos para superar los obstáculos burocráticos y logísticos. La resolución de este punto específico permite desbloquear las etapas finales de la preparación tecnológica de la vía, asegurando que la inversión realizada anteriormente en equipos no se pierda por falta de implementación oportuna.

Especificaciones técnicas del proyecto

La magnitud de la instalación requiere una intervención masiva de recursos y mano de obra especializada dentro del espacio confinado del túnel. El proceso incluye la puesta en marcha de siete subestaciones eléctricas, vitales para alimentar todo el sistema de iluminación y ventilación. Además, se instalarán 50 ventiladores de gran capacidad para garantizar la calidad del aire y la seguridad en caso de emergencias, así como 116 hidrantes para el combate de incendios.

La infraestructura de seguridad también contempla la instalación de 231 cámaras de monitoreo para la vigilancia constante del tráfico y la integridad de la vía. Asimismo, se desplegarán 130 equipos de señalización y control de tráfico que permitirán la gestión eficiente del flujo vehístico. Toda la red contra incendios abarcará los 9,7 kilómetros completos del tubo principal, asegurando una protección integral a lo largo de toda la extensión de la obra.

Cronograma de apertura y estado actual

Anticipaciones realizadas por la Gobernación y la Alcaldía a principios de septiembre indicaban que el proyecto avanzaba a máxima velocidad. El objetivo establecido para entrar en funcionamiento se sitúa entre los meses de septiembre y octubre de 2027, una fecha que depende ahora de la continuidad de estos trabajos electromecánicos. Los datos de avance presentados entonces mostraban que el tramo 1, que incluye el tubo principal de 9,7 kilómetros, había alcanzado un 100 por ciento en sus obras civiles.

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Paralelamente, el tramo 2, el cual fue cedido por el Gobierno Nacional después de quedar desfinanciado, mostraba un avance del 80 por ciento en ese mismo periodo. Actualmente, todas las obras civiles están bajo la responsabilidad directa de la Gobernación y la Alcaldía, eliminando la división administrativa que complicaba la ejecución. La finalización de la instalación de los equipos electromecánicos es el último gran obstáculo técnico antes de proceder a las pruebas de funcionamiento y la habilitación oficial de la vía.