El departamento de Antioquia reafirmó su posición como uno de los principales bastiones electorales de la derecha en Colombia, con una victoria contundente del candidato Abelardo de la Espriella, quien se convirtió en el gran ganador de la contienda en la región. Iván Cepeda quedó en segundo lugar y Paloma Valencia, una de las figuras con mayor proyección en la zona, se ubicó sorpresivamente en tercera posición. La tendencia se replicó en Medellín, la capital departamental, con una participación superior al 65% del censo electoral. Las autoridades reportaron una jornada tranquila, con solo 11 comparendos por alteraciones a la convivencia y algunos incidentes menores.

El departamento de Antioquia reafirmó su posición como uno de los principales bastiones electorales de la derecha en Colombia durante la jornada electoral. El candidato Abelardo de la Espriella se consolidó como el gran vencedor en la región, logrando una amplia ventaja sobre sus competidores.

En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, quien obtuvo más de 800 mil sufragios. La principal sorpresa fue la baja performance de Paloma Valencia, considerada una de las candidatas con mayor fortaleza en Antioquia, que terminó en tercera posición con un poco más de 292 mil votos.

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, alcanzó más de 224 mil votos, una cifra que lo mantiene entre los principales protagonistas de la jornada, aunque lejos de los dos primeros lugares. Más atrás quedaron Santiago Botero, con más de 30 mil votos, y Claudia López, con una cifra menor. En total, acudieron a las urnas 3.199.452 ciudadanos de un potencial electoral de 5.448.240 personas habilitadas para votar en Antioquia, lo que representa una participación significativa.

La tendencia observada en el departamento se replicó en Medellín, la capital. Allí, Abelardo de la Espriella también obtuvo una amplia victoria con más de 105.000 votos. Paloma Valencia, pese a superar los 101.000 votos, no logró capitalizar el respaldo del uribismo en la ciudad y quedó en una posición inferior a la esperada. Sergio Fajardo superó los 105 mil votos, mientras que Santiago Botero ocupó la quinta posición con un poco más de 9.200 votos.

La participación en Medellín alcanzó los 1.237.884 votantes, equivalente al 65,43% del censo electoral. En materia de orden público, las autoridades destacaron el desarrollo tranquilo de la jornada electoral. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó la imposición de 11 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, además de algunas capturas por diferentes delitos.

Entre los hechos particulares reportados se encuentra el caso de dos testigos electorales que fueron sorprendidos en estado de embriaguez en puestos de votación ubicados en Medellín y Copacabana. De acuerdo con Adolfo Rafael Fernández, delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Antioquia, el proceso electoral transcurrió con total normalidad, incluso en medio de las alertas que persistían en subregiones como el Norte, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño, donde existe presencia de grupos armados.

Los resultados definitivos en Antioquia muestran que Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en el departamento, con más de 1,7 millones de sufragios, consolidando a Antioquia como uno de los principales bastiones electorales de la derecha. Iván Cepeda ocupó el segundo lugar con más de 800 mil votos. Paloma Valencia fue tercera con algo más de 292 mil sufragios y Sergio Fajardo cuarto con más de 224 mil votos.

En el ámbito nacional, la tendencia fue similar: Abelardo de la Espriella obtuvo más de 674 mil votos en la circunscripción departamental, seguido por Iván Cepeda con más de 299 mil. Sergio Fajardo superó los 105 mil votos y Paloma Valencia alcanzó más de 101 mil.

La participación masiva en Antioquia, con más de 3,1 millones de ciudadanos votando de un potencial de 5,4 millones, y en Medellín, con más de 1,2 millones de votantes, refleja el peso decisivo de esta región en el panorama político colombiano. Las autoridades reportaron una jornada tranquila y sin alteraciones graves del orden público.

En el Valle de Aburrá se impusieron 11 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se registraron algunos casos puntuales, como los testigos electorales en estado de embriaguez. La ausencia de incidentes mayores fue destacada por la Registraduría, a pesar de las preocupaciones por la seguridad en zonas con presencia de grupos armados.

Tras la jornada de elecciones presidenciales de 2026, también quedó en evidencia qué candidatos no lograron acercarse a un porcentaje significativo de votación ni de participación política, como José Manuel Restrepo, acompañante de fórmula vicepresidencial de Espriella, o la propia Claudia López, que no superaron los umbrales requeridos para mantenerse en la contienda. El senador de izquierda Iván Cepeda alcanzó la segunda vuelta presidencial tras las elecciones de este 31 de mayo, con más de 9 millones de votos a nivel nacional, consolidándose como la principal alternativa de la izquierda.

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, busca llegar a la Presidencia en segunda vuelta en 2026. En 2022, fundó su propia firma llamada 'De La Espriella Lawyers', con la cual se ha desempeñado como abogado litigante y ahora capitaliza su imagen de outsider para consolidar un proyecto político de derecha.

Los resultados en Antioquia y Medellín son un reflejo del fortalecimiento de la derecha en esta región clave, que históricamente ha sido un reducto importante para candidatos de ese espectro político. La victoria contundente de Espriella en Antioquia, superando incluso a figuras tradicionales como Fajardo y Valencia, sugiere un voto de castigo a la clase política tradicional y una preferencia por un candidato sin antecedentes partidistas formales.

La participación, aunque alta, no alcanzó el potencial total, lo que deja espacio para análisis sobre el ausentismo en las zonas de menor desarrollo o en áreas con mayor conflicto. El desarrollo tranquilo del proceso, a pesar de las alertas de seguridad, es un indicador de la capacidad logística de las autoridades en la región, aunque la presencia de testigos electorales en estado de embriaguez pone en tela de juicio algunos aspectos de la organización.

En resumen, Antioquia consolida su perfil de bastión derechista, con Abelardo de la Espriella como su máximo exponente, mientras que la izquierda, representada por Iván Cepeda, logra una segunda vuelta histórica a nivel nacional, aunque con menor arraigo en esta región. Los resultados en Medellín, la capital, replican la tendencia departamental, pero con matices, como la incapacidad de Paloma Valencia de capitalizar el voto uribista, lo que sugiere fracturas dentro de la derecha.

La participación del 65,43% en Medellín y el 58,7% aproximadamente en Antioquia (basado en 3,2 millones sobre 5,4 millones) demuestran un interés electoral alto, pero aún con margen de mejora. El orden público, en general controlado, permite mirar hacia una segunda vuelta donde los resultados de esta región podrían ser decisivos para definir el próximo presidente de Colombia





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