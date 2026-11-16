Antioquia enfrentará envejecimiento acelerado: propuesta de Waldir Ochoa para ciudades senior

Waldir Ochoa presenta Ciudades Senior para enfrentar el envejecimiento de Antioquia, donde en 10 años habrá más mayores de 65 que menores de 15 años.

El departamento de Antioquia atraviesa un cambio demográfico sin precedentes que exige una transformación inmediata en sus políticas públicas y su diseño urbano. La realidad es que actualmente reside en la región un millón cien mil personas mayores de sesenta años, lo que representa el dieciséis por ciento del total de la población. Este fenómeno no es una proyección lejana, sino una tendencia inobjetable que ya está reconfigurando la estructura social y económica del territorio antioqueño.

Proyección demográfica acelerada en la región

Las cifras indican que en un plazo de diez años, la población de adultos mayores aumentará a un millón seiscientos mil habitantes. Por primera vez en la historia, la región experimentará que habrá más mayores de sesenta y cinco años que menores de quince años. La tasa de envejecimiento se intensificará rápidamente, pasando del dieciséis por ciento actual a un veintiocho por ciento en ese mismo periodo. En la capital, Medellín, esta cifra es especialmente relevante, ya que hay cuatrocientos cincuenta y nueve mil habitantes en esta franja etaria.

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Modelo de ciudad para la nueva longevidad

Waldir Ochoa, autor del libro Ciudades Senior, propone un modelo urbano adaptado a esta nueva realidad mediante políticas integrales de salud, pensiones, cuidado y vivienda. Este enfoque no es una exercise de futurología, sino una respuesta urgente a dos tendencias globales: el aumento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad y fecundidad. Colombia es uno de los países de América Latina que más rápido envejece, superado en esta métrica únicamente por Uruguay, Argentina y Chile dentro de la región.

Lecciones de Asia y Europa para Latinoamérica

El libro analiza experiencias aplicadas en países como Japón, Singapur, Dinamarca y Barcelona, donde la discusión sobre la longevidad lleva décadas. En el Sudeste asiático, naciones como Corea del Sur han implementado políticas públicas y modelos de atención integral hace más de treinta años. En Europa, la media de edad de la población es de cuarenta y cinco años, mientras que en América Latina es de treinta y uno, lo que hace que el envejecimiento en el viejo continente sea dramático y sirva como advertencia sobre los desafíos de la "nueva longevidad".

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Cinco pilares para ciudades inclusivas y dignas

El modelo de diseño urbano propuesto por Ochoa se basa en cinco pilares fundamentales para garantizar el bienestar de la población mayor. En primer lugar, se requiere una ciudad física que promueva activamente la actividad motriz. En segundo lugar, la accesibilidad universal debe ser una norma inquebrantable en el espacio público. Tercero, la ciudad debe ser cuidadora, colocando los sistemas de atención y el cuidado en la agenda principal de la sociedad y la economía.

Autonomía económica y planificación estratégica

Los últimos dos pilares son la dignidad económica y la diversión. La cuarta característica exige que las personas mayores tengan autonomía financiera para sobrevivir, ya que sin recursos económicos no hay supervivencia digna. La quinta dimensión busca que la ciudad sea divertida, fomentando la participación social y el disfrute de la vida. Experiencias como Tokio, Copenhague y Barcelona demuestran la viabilidad de estos modelos, especialmente mediante consejos de personas mayores que participan directamente en las políticas que las afectan, una estructura que contrasta con los consejos políticos tradicionales existentes en Medellín.