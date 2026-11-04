Antioquia entrega 36 drones de última generación a Fuerza Pública

La Gobernación invierte $7.212 millones en 36 drones avanzados para el Ejército, Policía y Fuerza Aérea, buscando mejorar la seguridad y vigilancia en Antioquia.

La Gobernación de Antioquia ha formalizado la transferencia de 36 drones de tecnología de punta a las principales fuerzas de seguridad del departamento. Este significativo aporte estratégico incluye unidades para el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, marcando un paso decisivo en la modernización operativa de la región.

Inversión y Financiamiento Especial

El Departamento dedicó una inversión cuantificada en exactamente $7.212 millones de pesos colombianos para adquirir esta dotación tecnológica. Los recursos necesarios para esta adquisición provienen exclusivamente de los fondos recaudados mediante la aplicación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Distribución Estratégica de Equipos

El gobernador Andrés Julián Rendón presidió el acto de entrega, donde subrayó que estos nuevos sistemas complementan los equipos antidrones previamente entregados. Este complemento busca equiparar de manera efectiva las condiciones operativas aéreas de la Fuerza Pública frente a las amenazas constantes de los grupos al margen de la ley.

De los 36 dispositivos totales, la mayor parte se asignó al Ejército Nacional con 29 unidades. Veinticinco de ellos están integrados directamente a los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura, mientras que los cuatro restantes se distribuyeron entre las brigadas 4, 11, 14 y 17 para cubrir necesidades específicas.

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La Policía Nacional recibió seis unidades destinadas a fortalecer las capacidades de la Policía Metropolitana, la Policía Antioquia, la región de Urabá y el Magdalena Medio. Por su parte, la Fuerza Aérea colombiana asumió la responsabilidad de un único equipo, el cual quedará bajo la jurisdicción directa del Comando Aéreo de Combate 5.

Tecnología y Capacitación Militar

La flota técnica incorporada incluye modelos sofisticados como los DJI Matrice 4T, los DJI Matrice 400 y los dispositivos de ala fija Autel Dragonfish. Estas máquinas ofrecen capacidades de operación diurna y nocturna, además de contar con cámaras de alta resolución y sensores térmicos infrarrojos.

Los equipos poseen protección contra condiciones climáticas adversas y sistemas de transmisión de imágenes en tiempo real. Estas características facilitan la identificación de personas y vehículos, el reconocimiento de zonas complejas de difícil acceso y el monitoreo de infraestructura estratégica vital para la seguridad pública.

Para asegurar el éxito operacional, un grupo de 38 uniformados completó una capacitación especializada. Esta formación fue certificada por una institución avalada por la Aeronáutica Civil, garantizando que el personal maneje la tecnología con los más altos estándares de seguridad y eficacia.

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Impacto Operativo y Futuro

El comandante de la Séptima División del Ejército, brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, enfatizó que la naturaleza actual de los conflictos exige una constante anticipación y prevención de las amenazas. La incorporación de drones de reconocimiento resulta fundamental para neutralizar acciones terroristas.

Esta adquisición consolida un proceso más amplio de fortalecimiento institucional liderado por la administración departamental. Anteriormente, se han entregado vehículos, armamento táctico, redes de fibra óptica y se ha trabajado en la modernización de estaciones de policía en todo el departamento para proteger a los habitantes de las subregiones antioqueñas.