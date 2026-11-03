Antioquia gana Campeonato Nacional de Atletismo 2024 en Bucaramanga

Antioquia se coronó campeona general del Nacional de Mayores en Bucaramanga. Valle del Cauca lideró el medallero con 500 atletas de 26 ligas compitiendo del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El departamento de Antioquia se adjudicó el título general del Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, un torneo de alto nivel deportivo que congregó a aproximadamente 500 atletas provenientes de 26 ligas regionales en la capital santandereana, Bucaramanga. La competición se desarrolló desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, consolidándose como una prueba fundamental para medir el estado de forma de los principales exponentes del atletismo en el país y definir las clasificaciones oficiales.

Resultados Generales y Clasificación Final

Antioquia logró la victoria en la clasificación general mediante la sumatoria acumulada de puntos obtenidos por sus delegados a lo largo de las diversas pruebas, demostrando una consistencia superior a sus rivales durante los tres días de competencia. Por su parte, el departamento de Valle del Cauca se posicionó en el primer lugar exclusivo del medallero, destacándose por conseguir la mayor cantidad de preseas de todos los tipos, lo que refleja una profundidad notable en su roster de competidores. Bogotá también tuvo un protagonismo relevante, sumando varios títulos en pruebas de pista, marcha y campo que le permitieron disputar los primeros puestos de manera competitiva frente a las ligas tradicionales del atletismo nacional.

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Campeonas Individuales en Pruebas Femeninas

En la rama femenina, los registros de tiempo y distancia marcaron los triunfos individuales más destacados. Angélica Gamboa, representando a Valle del Cauca, se impuso en los 100 metros lisos con un tiempo de 11.59 segundos, mientras que Marleth Ospino del Atlántico ganó los 200 metros con 23.41. Karla Vélez de Bogotá se llevó la victoria en los 800 metros con 2:07.00, y Shelcy Sarmiento de Valle del Cauca dominó los 1.500 metros con 4:30.32. Leidy Lozano también fue una figura clave en el desarrollo de las carreras de fondo y media distancia.

En las pruebas de mayor distancia y vallas, Angie Nocua de Boyacá ganó los 10.000 metros con un tiempo de 35:44.32. María Fernanda Murillo de Bogotá triunfó en los 100 metros con obstáculos con 13.23 segundos, y María Alejandra Rocha del Atlántico se impuso en los 400 metros vallas con 56.37. Jenny Bárcenas de Santander ganó los 3.000 metros obstáculos con 10:39.59, consolidando su estatus como una de las mejores corredoras de obstáculos del país.

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Las pruebas de campo también registraron marcas importantes. Martha Valeria Araujo de Bogotá ganó el salto largo con 6.46 metros, Nayila Rentería de Antioquia se impuso en el salto triple con 12.53 metros, y Helen Tenorio de Valle del Cauca logró el oro en salto alto con 1.84 metros. En salto con pértiga, Luna Pabón de Bogotá fue la primera con 4.15 metros. En lanzamientos, Sandra Lemos de Valle ganó la impulsión de bala con 15.40 metros, Yiset Jiménez de Meta se llevó el oro en jabalina con 55.27 metros, Isabella Hitas de Valle triunfó en disco con 53.67 metros, y Mayra Gaviria de Bogotá encabezó el lanzamiento de martillo con 65.15 metros. Zharick Martínez de Antioquia obtuvo el primer lugar en el heptatlón con 5.643 puntos.

Victoria Masculina y Récords en Pista

En la categoría masculina, Pedro Agualimpia de Antioquia se quedó con el oro en los 100 metros lisos al registrar un tiempo de 10.23 segundos. Mateo Peña del Atlántico ganó los 200 metros con 20.68, y Jhonatan Julio de Antioquia se impuso en los 400 metros con 45.81. Adrian Mendoza de Quindío ganó los 800 metros con 1:51.06, Santiago Rodriguez de Cundinamarca se llevó los 1.500 metros con 3:45.94, y Frank Duran del Atlántico triunfó en los 5.000 metros con 14:28.04.

En las pruebas con obstáculos masculinas, Fanor Escobar de Valle ganó los 110 metros vallas con 13.60 segundos, y Samuel Mosquera del Valle se impuso en los 400 metros vallas con 50.31. Carlos Sanmartin de Bogotá obtuvo el oro en los 3.000 metros obstáculos con 8:56.09. En las pruebas de salto, Carlos Valencia de Fedem consiguió el primer lugar en salto largo con 7.90 metros. Gilmar Correa de Bolivar ganó el salto triple con 15.67 metros y también se impuso en salto alto con 2.14 metros. Samuel Estrada de Antioquia compitió en salto con pértiga, completando el panorama de las figuras masculinas más destacadas.

En la categoría de lanzamientos masculinos, Ronald Grueso de Valle ganó la impulsión de bala con 18.64 metros. Billy Williams Julio del Valle se impuso en jabalina con 74.88 metros, Juan David Montano de Valle ganó disco con 55.79 metros, y Fabian Serna del Valle dominó en sus especialidades, contribuyendo al fuerte desempeño atlético de su departamento en estas disciplinas de fuerza y técnica.

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Dominio de Antioquia en Relevo y Balances Finales

El equipo de Antioquia demostró una supremacía clara en las pruebas de relevos, obteniendo cuatro medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce en general. En la rama femenina, la delegación antioqueña ganó los relevos 4x100 metros con un tiempo de 44.79 segundos y se impuso también en los 4x400 metros con 3:33.56. Estas victorias fueron determinantes para sumar los puntos necesarios que consolidaron su título general del campeonato.

En la categoría masculina, el equipo de Antioquia repitió el primer lugar en ambas pruebas de relevos. Registraron un tiempo de 39.88 segundos en los 4x100 metros y 3:07.09 en los 4x400 metros, lo que les permitió cerrar su participación con una ventaja significativa. Bogota ganó los 4x400 masculinos con un tiempo de 3:19.32, mientras que Valle del Cauca terminó segundo en los 4x100 y tercero en los 4x400. Este certamen sirve como una ventana crítica para que los atletas alcancen las marcas mínimas necesarias para clasificar a los Juegos Nacionales 2027.