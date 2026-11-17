Gobernación y sectores privados buscan captar US$6.299 millones en 24 megaproyectos estratégicos durante Milagro Week en infraestructura, energía y turismo.

La Gobernación de Antioquia presentará un portafolio estratégico de 24 megaproyectos durante la primera edición de Milagro Week, con el objetivo explícito de atraer capital nacional e internacional. Este esfuerzo de inversión asciende a la cifra específica de US$6.299 millones, destinando recursos prioritarios para el desarrollo regional a través de alianzas entre el sector público y actores privados.

Estrategia económica en cinco sectores clave

Las iniciativas que conforman este portafolio abarcan cinco áreas fundamentales: infraestructura, energía, hotelería, agroindustria y tecnología. El sector de infraestructura concentra la mayor cantidad de recursos dentro de la propuesta, albergando siete proyectos que representan inversiones por US$2.880 millones.

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Dentro de este grupo sobresalen dos iniciativas portuarias en Urabá. Puerto Progreso de Urabá, ubicado en Turbo, requiere un monto estimado de US$1.300 millones. Complementa esta oferta el Puerto Pisisí, con una inversión de US$751,1 millones, ambas destinadas a desarrollar terminales marítimas para movilizar contenedores y graneles.

El componente ferroviario también se incluye en esta apuesta estratégica. El Tren Multipropósito de Antioquia contempla recursos por US$442,3 millones. Paralelamente, Vías del Altiplano requiere US$240 millones para la operación, mantenimiento y ampliación de corredores viales existentes.

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Infraestructura complementaria y energía renovable

La lista de infraestructura se completa con proyectos de menor escala pero alto impacto local. La concesión Vía Láctea proyecta inversiones por US$97 millones. El Masterplan Contree requiere US$30 millones, mientras que el Parque Industrial Girardota se estructura con una inversión de US$20 millones.

El sector energético reúne cinco iniciativas que suman un total de US$2.696,6 millones. Una parte significativa de estos fondos está concentrada en infraestructura tecnológica, específicamente en el Centro de Datos del Norte de Antioquia, con una inversión estimada de US$1.770 millones.

El proyecto Medellín East Data Center contempla US$760 millones adicionales para el mismo fin tecnológico. A estas propuestas se agregan iniciativas de generación eléctrica, destacando la hidroeléctrica Hidroarma con US$26 millones y la central hidroeléctrica Colibrí con US$60,6 millones.

Turismo hotelero y desarrollo agroindustrial

La actividad hotelera suma seis proyectos con inversiones estimadas en US$263,7 millones. El segmento incluye desarrollos en El Peñol, como Montecielo, con US$58,3 millones. El Hotel RHY7 requiere US$48,5 millones, mientras que Mama Shelter Medellín contempla US$60,1 millones.

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La oferta turística continúa con Wake Medellín, que necesita US$36,8 millones. Hampton en Apartadó contempla US$15 millones, y Sunum by Click Clack Hotel en Santa Marta suma una inversión de US$45 millones a este bloque.

En el ámbito agroindustrial se identifican tres iniciativas que requieren US$160,28 millones en conjunto. Los proyectos se centran en el cultivo y exportación de aguacate Hass, así como en la producción de fertilizantes para ampliar capacidades productivas.

Tecnología y participación de Avianca

El componente tecnológico agrupa tres propuestas que suman US$298,4 millones. Empresas como VaxThera, Aerialoop y Melonn lideran desarrollos en biotecnología y soluciones tecnológicas avanzadas para la región.

El contexto de esta presentación incluye el anuncio de que Avianca y Grupo Plata se suman a la Milagro Week. Esta alianza estratégica implica inversiones adicionales por US$3.340 millones, reforzando el interés del sector privado en los proyectos antioqueños.