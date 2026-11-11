Antioquia lidera exportaciones colombianas con oro y café

Antioquia impulsa las ventas externas nacionales gracias al crecimiento del oro. La región Caribe muestra resultados mixtos mientras el suroccidente avanza.

Antioquia consolidó su posición como motor principal de las exportaciones colombianas durante septiembre, registrando un incremento anual del 13,7% en sus ventas externas. Esta región alcanzó un total de US$1.312,7 millones en ingresos por comercio exterior, superando ampliamente a otras zonas del país. El desempeño positivo se sostiene principalmente en la fuerte demanda internacional de oro y otros minerales valiosos extraídos localmente.

El peso estratégico del oro en Antioquia

La concentración de ventas externas en el producto dorado representa uno de los elementos centrales del éxito antioqueño en los mercados internacionales. Durante el mes de septiembre, el oro representó el 55,4% del total de las ventas externas del departamento y registró un crecimiento espectacular del 92,2%. Este volumen generó una contribución de 36,4 puntos porcentuales al resultado exportador general, demostrando la dependencia estratégica de este recurso natural.

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A este comportamiento favorable se sumaron los minerales de oro y sus concentrados, que aumentaron un 195,2% en septiembre. En el acumulado del año, también avanzaron los minerales de cobre y sus concentrados, con un aumento del 22,2%. Sin embargo, otros sectores tradicionales enfrentaron contracciones significativas; el café sin tostar ni descafeinar cayó un 12,6% y el aguacate Hass disminuyó un 20,7%.

Diversificación de destinos comerciales clave

Estados Unidos mantuvo su estatus como el principal destino de las exportaciones antioqueñas, concentrando el 24,4% de las ventas en septiembre con un crecimiento del 37,7%. Para el periodo acumulado, las ventas hacia ese mercado aumentaron un 28,2%, representando el 25,7% del total. Esta solidez norteamericana contrasta con el dinamismo observado en otros socios comerciales europeos y canadienses.

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En septiembre, Italia registró un crecimiento del 199% en las compras a Antioquia, mientras Canadá aumentó un 28,9%. En el acumulado, las exportaciones hacia estos destinos crecieron un 426,4% y un 93%, respectivamente. Esta diversificación geográfica reduce la vulnerabilidad ante fluctuaciones en un solo mercado y abre nuevas oportunidades para los productores locales.

Rendimiento del suroccidente colombiano

El suroccidente colombiano presentó un balance positivo tanto en septiembre como en el acumulado del año, impulsado por la dinámica comercial de Valle del Cauca. Esta provincia registró un crecimiento del 13,8% y sumó US$2.388,5 millones entre enero y septiembre, con un aumento del 6,3%. Valle del Cauca concentró la mayor parte de las ventas externas de esta región, con US$257,5 millones en septiembre y US$2.070,3 millones en el acumulado.

Sus variaciones fueron del 5,4% y del 2,4%, respectivamente. Los conductores eléctricos de cobre de más de 1.000 voltios crecieron un 593,2% en septiembre. También avanzaron el café sin tostar ni descafeinar, con un 35,9%, y los azúcares de caña, remolacha y sacarosa, con un 30,7%. El oro en bruto registró un incremento del 709,4%, destacándose como otro pilar fundamental en la economía regional.

Nariño registra el mayor crecimiento porcentual

Nariño registró el crecimiento porcentual más alto de los departamentos analizados en septiembre, impulsado por una recuperación vigorosa en sus sectores primarios. Las exportaciones nariñenses crecieron un 137,6% en el mes de referencia. Entre enero y septiembre sumaron US$158,2 millones, lo que implica un crecimiento del 94% frente al mismo periodo anterior.

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El aceite de palma en bruto creció un 1.122,7% y representó el 32,6% de las ventas externas de Nariño. También aparecieron exportaciones de oro en bruto, productos que no registraban ventas durante septiembre de 2025. Estados Unidos fue el principal destino de Nariño, con el 52,4% de participación en septiembre y un crecimiento del 511,3%. En el acumulado, las ventas hacia ese país aumentaron un 144,9%.

Resultados mixtos en la región Caribe

En la región Caribe, el balance acumulado fue diferente, mostrando disparidades notables entre sus departamentos principales. Aunque las exportaciones crecieron un 4,3% en septiembre hasta alcanzar US$519,8 millones, este avance no compensó los resultados negativos de Bolívar. Atlántico acumuló US$1.806,4 millones entre enero y septiembre, con un avance del 3,3%.

Los fungicidas y desperdicios de aluminio impulsaron las ventas de Atlántico en septiembre, con aumentos del 163,9% y 312,7%, respectivamente. En el acumulado, los fungicidas crecieron un 239,2%, los desperdicios de aluminio aumentaron un 70,6% y los desperdicios de cobre avanzaron un 31,4%. Por otro lado, Bolívar registró una caída del 0,3% en septiembre, con exportaciones por US$207,5 millones.