Antioquia prepara seguridad y logística para elecciones presidenciales

Antioquia tiene listo el plan de seguridad y logística para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que más de 15.000 uniformados blindarán las elecciones presidenciales en Antioquia. La jornada contará con cerca de 15 mil uniformados de la Fuerza Pública y apoyo aéreo para reforzar la vigilancia en el departamento.

Antioquia tiene listo el plan de seguridad y logística para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que más de 15.000 uniformados blindarán las elecciones presidenciales en Antioquia .

La jornada contará con cerca de 15 mil uniformados de la Fuerza Pública y apoyo aéreo para reforzar la vigilancia en el departamento. Las autoridades han realizado comités previos en las subregiones para coordinar la operación y evaluar riesgos en los municipios.

La Gobernación de Antioquia, en coordinación con la Fuerza Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene listo el plan de organización y seguridad para la jornada electoral presidencial del próximo 31 de mayo, en la que millones de ciudadanos están habilitados para participar en el departamento. De acuerdo con las autoridades, en Antioquia podrán votar 5 millones 448 mil personas, distribuidas en 1.280 puestos de votación y 15 mil 801 mesas, en una jornada que contará con un despliegue interinstitucional en todo el territorio.

El operativo de seguridad estará conformado por 8.999 uniformados del Ejército Nacional, 6.393 de la Policía Nacional y 227 de la Armada Nacional, con apoyo adicional de la Fuerza Aérea, encargada de la supervisión aérea en zonas con posibles afectaciones de orden público. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que este acompañamiento busca reforzar la vigilancia en los puntos considerados de mayor atención durante la jornada democrática.

Durante los últimos meses, la Secretaría de Gobierno ha liderado ocho Comités de Garantías Electorales en distintas subregiones del departamento, con el fin de revisar condiciones logísticas, operativas y de seguridad de cara a los comicios. Como parte de la planificación, el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica para la Convivencia de Antioquia elaboró el Índice Compuesto de Riesgo Electoral (ICRE), que analiza variables de orden público y contexto territorial.

Según este modelo, en el departamento se identifican 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo, 7 en nivel relevante, 64 en nivel potencial y 33 en nivel moderado, información que servirá como base para la toma de decisiones operativas durante la jornada. Las autoridades departamentales reiteraron que el trabajo articulado entre instituciones busca garantizar unas elecciones organizadas, seguras y con plenas garantías para los ciudadanos.

Finalmente, la Gobernación de Antioquia afirmó que continuará coordinando acciones con la institucionalidad para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio





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