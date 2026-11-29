La consulta popular en el Oriente de Antioquia desestima el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. El voto negativo se impuso con amplia mayoría, marcando un precedente en la organización territorial regional.

Los habitantes de ocho municipios del Oriente de Antioquia descartaron este domingo la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás mediante una consulta popular que arrojó un resultado contundente a favor del voto negativo. La Registraduría Nacional del Estado Civil informada de las 100 por ciento de las mesas de votación registró 83.207 sufragios para el No, frente a apenas 20.816 votos afirmativos para el Sí.

Resultados y abstención histórica

Los datos oficiales revelan que de un total de 104.498 personas habilitadas para votar en esta jornada electoral, se registró un ejercicio democrático que apenas representó el 27,30 por ciento de la población elegible. Este bajo nivel de participación se tradujo en un abstencionismo superior al 72,70 por ciento, reflejando una clara desmotivación ciudadana o una estrategia de boicot hacia la iniciativa metropolitana propuesta previamente.

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La mesa escrutadora también contabilizó 615 votos no marcados y 193 papeles calificados como nulos. Esta participación reducida contrasta con la magnitud del territorio afectado, que incluye a Rionegro, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, San Vicente Ferrer y La Unión, los ocho municipios llamados a definir el futuro de su integración administrativa.

Posiciones de los líderes opositores

Luis Fernando Suárez, exsecretario de Gobierno de Antioquia y figura clave en la campaña contra la metropolitanización, celebró el triunfo del No como una victoria para la defensa del territorio antioqueño compuesto por 23 municipios. Suárez argumentó que la propuesta inicial era excluyente para la gran mayoría de las localidades y abogó por esquemas de asociación entre iguales, sin jerarquías que beneficiaran exclusivamente a un grupo político vinculado a Río Negro.

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Por su parte, el diputado de Antioquia Luis Peláez interpretó la decisión ciudadana como un rechazo explícito a la imposición de Rionegro como núcleo dominante y a la burocracia que dicha figura conlleva. Peláez señaló que la población no aprueba la posibilidad de nuevos impuestos, como la tasa de seguridad o la valorización, ni la imposición de un modelo de desarrollo por parte de un solo municipio hacia los demás, comparando la situación con altos índices de burocracia observados en otras áreas metropolitanas de Colombia.

Defensa y crítica del mecanismo propuesto

Eugenio Prieto, exdirector de Planeación de Antioquia y uno de los principales promotores de la figura del Área Metropolitana, atribuyó el fracaso de la iniciativa a una campaña de desinformación desatada durante los días previos a la votación. Prieto sostuvo que la narrativa utilizada durante el proceso electoral distorsionó la realidad de los beneficios que la organización metropolitana podría haber traído para la región oriental.

Antes de la jornada, Luis Fernando Agudelo, secretario de Planeación de Antioquia, había asegurado que la autonomía municipal no se perdería con la creación de esta entidad. Agudelo explicó que los municipios miembros mantenerían su soberanía para acordar temas de interés común, como la protección de la zona de influencia del Río Negro, similar a lo que ocurre en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Río Medellín.

Agudelo también contrarrestó las alarmas sobre la construcción descontrolada, argumentando que la institución metropolitana jugaría un papel preponderante en la protección de los recursos naturales. Especialmente en aquellos municipios con capacidades técnicas muy reducidas para enfrentar la presión de constructores, la entidad regional serviría como un mecanismo de control y planificación territorial sostenible, asegurando que el desarrollo no sería imposto, sino coordinado.

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Consecuencias y próximos pasos

Luis Fernando Suárez enfatizó que ganó la causa de la defensa de los intereses comunes y la indignación de la gente frente a lo que calificó como una campaña sucia y mentirosa que estigmatizaba a quienes buscaban el voto negativo. El exfuncionario celebró que se haya invalidado un proceso que perfilaba decisiones excluyentes en favor de un modelo más regional y equilibrado.

La convocatoria a esta consulta popular se materializó después de sufrir dos aplazamientos previos, lo que evidencia la complejidad del debate y la resistencia política al cambio de estructura administrativa. Con el resultado final confirmado, el modelo de Área Metropolitana del Valle de San Nicolás queda descartado por la voluntad expresa de los votantes en las ocho localidades del Oriente antioqueño, consolidando el statu quo administrativo vigente por ahora.