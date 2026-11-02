Antioquia retiene título Campeonato Nacional Atletismo con 433 puntos

La delegación antioqueña de atletismo conquistó el Campeonato Nacional de mayores en Bucaramanga, superando a Valle del Cauca y Bogotá con un desempeño destacado en velocidades y relevos.

La delegación antioqueña de atletismo reafirmó su dominio nacional al conquistar el título general del Campeonato Nacional de mayores. La competición se desarrolló durante el pasado fin de semana en el estadio Luis Enrique Figueroa Rey, ubicado en el sector La Flora de la ciudad de Bucaramanga. El equipo paisa, compuesto por 55 deportistas, demostró un nivel técnico superior al acumular 433 puntos durante el certamen.

Este triunfo permitió a Antioquia retener la corona que había obtenido hace un año en la ciudad de Armenia. La clasificación final mostró a Valle del Cauca en la segunda posición con 396 unidades y a Bogotá en el tercer puesto con 354 puntos. El departamento de Atlántico completó los primeros cinco lugares con 193 puntos, seguido por Santander con 106 unidades.

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Actuación destacada en pruebas de velocidad y saltos

La victoria general de Antioquia se sustentó en triunfos clave en diversas disciplinas, especialmente en velocidad, saltos, pruebas combinadas y relevos. Pedro Ángel Agualimpia Lemus demostró su superioridad en los 100 metros planos, cruzando la línea de meta con un tiempo récord de 10,23 segundos. Por su parte, Jhonatan Julio Hoyos dominó la prueba de 400 metros con una marca de 45,81 segundos.

En las pruebas de saltos, Samuel Estrada se consagró como el mejor atleta en el salto con pértiga, alcanzando una altura de 5,20 metros. Nhayilla Rentería obtuvo la victoria en el salto triple con una distancia de 12,53 metros. Zharick Martínez lideró la categoría de heptatlón al sumar un total de 5.643 puntos, consolidando así el abanico de talentos que llevó a Antioquia al primer puesto.

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Rendimiento excepcional en pruebas de relevos mixtos

Los equipos de relevos fueron fundamentales para asegurar el título general y demostraron una cohesión táctica impecable. El equipo mixto de 4x100 metros, integrado por Déiner Guaitoto, Evelyn Rivera, Pedro Agualimpia y Lenis Vanegas, ganó la prueba con un tiempo de 42,47 segundos. En la categoría femenina, el equipo conformado por Yuximar Youseset Polo, Rosana Palacios, Evelyn Rivera y Lenis Vanegas venció con 44,79 segundos.

La rama masculina también fue victoriosa, con Luis Miguel Arroyo, Déiner Guaitoto, Pedro Agualimpia y Jhonatan Julio logrando 38,88 segundos para quedarse con el triunfo. Además, el equipo femenino de 4x400 metros, compuesto por Michel Carolina Gómez, Damaris Palomeque, Sara Manuela Cuesta y Rosana Palacios, ganó con un tiempo de 3.33,56 segundos. En la misma distancia para hombres, Antioquia registró 3.07,09 segundos para cerrar su serie de victorias en estas pruebas.

Reconocimiento a la disciplina y trayectoria profesional

Jacobo D'León Saldarriaga, exatleta y presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia, atribuyó el triunfo a años de trabajo intenso. Definío el logro como el reflejo de pasión, disciplina y profesionalismo, destacando la responsabilidad con el desarrollo de los deportistas. D'León indicó que este resultado debe motivar el fortalecimiento de los clubes y el acompañamiento continuo a los entrenadores para consolidar un proyecto deportivo sostenible.

Un perfil destacado de esta delegación es el de Pedro Ángel Agualimpia, quien a sus 29 años sigue siendo uno de los velocistas más rápidos del país. A diferencia de muchos atletas de élite que comienzan desde la infancia, Agualimpia practicó fútbol hasta los 18 años. Su transición formal al atletismo ocurrió a los 22 años, tras dedicarse al fitness y al gimnasio, lo que demuestra que su éxito es fruto de una adaptación tardía pero efectiva.

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Preparación meticulosa y balance de medallas

Agualimpia explicó que su éxito con Jhonley Mosquera como entrenador se basa en una preparación física y mental exigente. Reconoció que la falta de oportunidades competitivas durante el año previo fue superada gracias a la adaptación estratégica. El velocista detalló que viaja con anticipación a las competencias para descansar y garantizar una buena adaptación, evitando así riesgos innecesarios que pudieran comprometer el esfuerzo acumulado.

Antioquia finalizó la clasificación general por puntos como primera, pero ocupó el tercer lugar en la sumatoria de medallas. La delegación obtuvo 10 oros, 13 platas y 7 bronces. Valle del Cauca lideró el medallero con 13 oros, 8 platas y 11 bronces. Bogotá completó el podio con 11 oros, 11 platas y 9 bronces, cerrando así el balance competitivo del evento nacional.