Antioquia y Valle del Cauca: el dominio regional en los mundiales de Colombia

Desde 1962, uno de cada tres jugadores convocados a la selección Colombia para los mundiales ha sido antioqueño. Antioquia y Valle del Cauca concentran el 51% de los futbolistas mundialistas, una tendencia que se ha mantenido por más de seis décadas.

En la historia de Colombia en los mundiales de fútbol , una tendencia geográfica se ha mantenido constante desde 1962: uno de cada tres jugadores convocados ha sido antioqueño.

Antioquia y Valle del Cauca, dos departamentos del occidente colombiano, concentran el 51 por ciento de los futbolistas que han representado a la selección nacional en las Copas del Mundo. Este dominio se ha repetido a lo largo de los seis mundiales que Colombia ha disputado: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y el próximo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia antioqueña y vallecaucana no solo es cuantitativa sino también cualitativa. En la primera convocatoria de Colombia a un Mundial, en Chile 1962, la nómina incluyó a dos jugadores antioqueños: uno de Girardot y otro de Zipaquirá. Completaron la lista futbolistas de Tunja (Boyacá), Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander) y Bucaramanga (Santander). Ya en esa época, el departamento de Antioquia destacaba, pero con el tiempo, la balanza se inclinó aún más hacia el noroccidente y el suroccidente del país.

En los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, la contribución de Valle del Cauca fue especialmente notable. Entre los convocados repetidos en esos tres torneos destacan Óscar Córdoba y John Harold Lozano, de Cali; Adolfo Valencia, de Buenaventura; y Faustino Asprilla, de Tuluá. También estuvieron Mauricio Serna y Víctor Aristizábal, ambos de Medellín, Antioquia; y Anthony de Ávila, de Santa Marta, Magdalena. En total, siete jugadores repitieron en esos tres mundiales.

El arquero Faryd Mondragón, nacido en Cali, participó en los mundiales de 1994, 1998 y 2014, siendo uno de los pocos en asistir a tres citas mundialistas con Colombia. En la actualidad, la tendencia se mantiene. Jugadores como Dávinson Sánchez (Caloto, Cauca), Johan Mojica (Cali, Valle del Cauca) y Jefferson Lerma (El Cerrito, Valle del Cauca) son ejemplos de cómo la región sigue aportando talento.

De cara al Mundial 2026, se espera que Antioquia y Valle sigan siendo las principales canteras de la selección. Un análisis de las convocatorias históricas muestra que, de los 104 partidos que Colombia ha jugado en mundiales (incluyendo los 104 partidos simulados para 2026), los departamentos mencionados han sido la fuente de la mitad de los futbolistas.

El dominio es tan marcado que, incluso en los últimos procesos clasificatorios, los entrenadores han privilegiado jugadores de estas zonas, que suman 51% de las nominas mundialistas. Este fenómeno no es casual: Antioquia y Valle del Cauca tienen una larga tradición futbolística, con clubes como Atlético Nacional y América de Cali que han formado a generaciones de jugadores.

Además, la infraestructura deportiva y las escuelas de fútbol en Medellín, Cali y sus alrededores han sido clave para el desarrollo de talentos. Mientras tanto, otras regiones como Bogotá, Cundinamarca o la Costa Caribe han tenido una representación menor, aunque no despreciable. En total, Colombia ha llevado a 8 mundiales a jugadores de 14 departamentos, pero Antioquia y Valle concentran la mayoría. Esta tendencia, que comenzó hace 64 años, parece destinada a continuar en las próximas citas orbitales





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