Antonio José Cancino: El penalista que defendió a Samper en el escándalo Proceso 8.000

Conoce la vida y obra de Antonio José Cancino, reconocido penalista santandereano que asumió la defensa del expresidente Ernesto Samper durante la crisis política del Proceso 8.000.

Antonio José Cancino Moreno fue una figura destacada en el ámbito jurídico colombiano, conocido por su labor como profesor universitario, magistrado y autor prolífico en materia de derecho penal. Su trayectoria profesional alcanzó un momento de máxima visibilidad pública cuando asumió la defensa legal del entonces presidente Ernesto Samper frente al grave escándalo político y judicial conocido como el Proceso 8.000.

Defensa estratégica en medio de la crisis política

La designación de Cancino como abogado principal ocurrió en agosto de 1995, cuando el mandatario enfrentaba acusaciones sobre la presunta financiación de su campaña electoral con dineros vinculados al narcotráfico. En ese momento, el jurista tenía 55 años de edad y contaba con más de tres décadas de experiencia ejerciendo como penalista, lo que le otorgaba la solidez técnica necesaria para abordar uno de los casos más complejos de la historia reciente de Colombia.

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Su actuación durante este periodo no solo se limitó a la representación legal, sino que incluyó un enfrentamiento público y directo con las autoridades investigadoras. Cancino mantuvo discusiones abiertas con el fiscal general Alfonso Valdivieso, adoptando una postura firme y litigante que definió gran parte de la estrategia defensiva implementada contra las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General de la Nación.

Un perfil académico y humanístico excepcional

Antes de convertirse en el centro de la tormenta mediática, Antonio José Cancino ya poseía una sólida reputación académica. Era originario del departamento de Santander y dedicó cerca de veintisiete años a la docencia en la Universidad Externado de Colombia, donde dirigió el Departamento de Derecho Penal durante una década. Su compromiso con la enseñanza era tal que llegaba diariamente a impartir cátedra, consolidándose como un referente educativo en la formación de nuevos abogados.

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Su producción intelectual abarcó temas diversos como el enriquecimiento ilícito, la concusión, la autojusticia y la legislación de emergencia. Además, demostró un profundo interés interdisciplinario, escribiendo sobre la relación entre la medicina y el delito, así como sobre la evolución de las instituciones penales colombianas. Esta vocación humanística también lo llevó a analizar delitos presentes en obras literarias clásicas como Don Quijote de la Mancha.

Metodología de trabajo y legado familiar

Según relata su esposa, la jurista Emilsen González, la contundencia de sus alegatos en los estrados judiciales era producto de jornadas de trabajo extenuantes y una preparación meticulosa. Cancino revisaba exhaustivamente cada expediente, consultaba libros completos y conversaba con sus clientes para reconstruir los detalles antes de formular cualquier argumento. Los domingos eran frecuentemente utilizados para redactar memoriales con una velocidad sorprendente, utilizando una máquina de escribir solo con los dedos índices, habilidad que sus conocidos apodaban chusografía.

Su vida personal estuvo marcada por momentos de alta tensión, incluyendo un atentado armado en 1995 del cual sobrevivió, aunque resultaron fallecidos dos de sus escoltas. Este evento violento lo obligó a exiliarse temporalmente en España junto a su esposa e hijos, donde continuó desarrollando su obra jurídica desde el extranjero. Regresó posteriormente para consolidar su legado como uno de los penalistas más respetados de su generación.

Relevancia actual y conexión generacional

La figura de Antonio José Cancino ha resurgido en el debate público debido a comentarios recientes realizados por su hijo, el ministro de Justicia Iván Cancino. Durante un intercambio verbal con el expresidente Ernesto Samper en octubre de 2026, el funcionario recordó las dificultades administrativas que enfrentó su padre durante el Proceso 8.000, utilizando la frase que su padre le dijo a Samper para contextualizar la gestión estatal.

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Esta referencia puso nuevamente en escena la trayectoria del penalista, recordando al país la magnitud de la crisis que vivió la nación hace tres décadas. La familia Cancino continúa teniendo presencia en el sector jurídico y político, con otros hijos como Gabriel Antonio y Andrés, y el propio Iván Alfonso ocupando cargos de alta responsabilidad en el Estado actual.