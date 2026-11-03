Antonio Navarro Wolff fallece: Líder de la izquierda colombiana rinde homenaje póstumo

Antonio Navarro Wolff fallece este día. Líderes políticos como Iván Cepeda y Álvaro Uribe rinden homenaje al exconstituyente y figura clave de la historia colombiana.

El expresidente de la Asamblea Constituyente y copresidente de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, ha fallecido en el día de hoy. Este suceso ha generado una amplia reacción en el sector político colombiano, destacando la trayectoria de uno de los líderes más influyentes de la izquierda y el progresismo en la nación. Las condolencias llegan de todos los rincones del espectro ideológico, reconociendo su papel fundamental en momentos decisivos de la historia democrática del país.

Homenajes a Antonio Navarro Wolff y su legado

El senador Iván Cepeda se pronunció públicamente sobre el fallecimiento de Navarro Wolff, destacando sus profundas convicciones democráticas y sociales. Cepeda expresó su gran admiración y respeto por el dirigente, calificándolo como una de las figuras más destacadas de las izquierdas colombianas. Su intervención subraya el impacto perdurable de Navarro en la construcción de un progreso social sostenido a lo largo de las décadas.

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El expresidente Álvaro Uribe también envió sus mensajes de solidaridad tras la noticia del deceso. A través de sus redes sociales, Uribe lamentó la partida del Dr. Antonio Navarro Wolff, quien falleció en el día de hoy. El expresidente resaltó que su pensamiento político contrario no afectó una relación caracterizada por el respeto mutuo, especialmente durante sus periodos coincidentes en la Gobernación de Nariño y el Gobierno Nacional.

Construcción de la paz y la Constitución de 1991

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció frente al fallecimiento de Antonio Navarro Wolff. Galán afirmó que Navarro fue un ejemplo claro de reconciliación, especialmente después de acordar la paz. Fue presidente de la Asamblea Constituyente que culminó con la Constitución de 1991, un hito histórico para la nación colombiana. Luego de este logro, dedicó su vida al servicio público en su región, Nariño, y en todo el país.

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Una de las primeras reacciones en el sector político fue la del congresista Duvalier Sánchez. Él aseguró que Colombia despide a un hombre decisivo en la historia democrática del país. Sánchez lo describió como uno de los grandes constructores de la democracia colombiana, reconociendo su influencia ineludible en la configuración del estado actual.

El exsenador Gustavo Bolívar lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff. Bolívar resaltó sus aportes decisivos a la paz y a la Constitución de 1991. Considera que su legado deja una huella imborrable en la sociedad colombiana. Nos enseñó que la reconciliación requiere valentía y que las diferencias pueden tramitarse con la palabra, firmó la paz y cumplió su palabra siendo un referente ético.

Luto político por la muerte de un líder

El excandidato presidencial Sergio Fajardo lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff. Fajardo destacó la importancia de su voz en la vida pública del país, señalando que su ausencia se sentirá en los tiempos actuales. Expresó que su voz ha hecho falta en estos tiempos y seguirá haciendo falta, enviando un sentido pésame a sus familiares y amigos por su pérdida irreparable.

Fajardo tuvo la oportunidad de compartir con Antonio en muchas oportunidades. Lo describió como un líder decente con quien se podía conversar, discrepar y construir. Destacó una virtud escasa en la actualidad: en él se podía confiar plenamente. Este reconocimiento subraya la integridad personal del difunto líder político.

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El senador Ariel Ávila también lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff. Ávila expresó su profunda tristeza por la muerte del destacado dirigente político colombiano. Manifestó su duelo público, despediendo a un gran líder político colombiano que marcó una era en la política nacional. Su partida cierra un capítulo significativo en la historia reciente de Colombia.