Antonio Navarro Wolff revela en entrevista inédita contactos del M-19 con Pablo Escobar

Una entrevista inédita de 2005 ante la Comisión de la Verdad recoge la versión de Antonio Navarro Wolff sobre la toma del Palacio de Justicia y el narcotráfico.

El diario EL COLOMBIANO publicó una entrevista inédita que Antonio Navarro Wolff concedió en 2005 ante la Comisión de la Verdad, en el marco de la conmemoración de los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. La Comisión fue creada ese mismo año para investigar los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Navarro Wolff falleció a los 78 años el pasado 1 de noviembre. Al momento de dar esa declaración reservada era congresista. Fue integrante de la guerrilla del M-19 y protagonista del proceso de paz que condujo a su desmovilización, y después fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. También ocupó los cargos de ministro de Salud y gobernador de Nariño.

Also read Emiro Navarro preocupó por su estado de salud: “Les pido que me tengan en sus oraciones”

Contactos entre el M-19 y Pablo Escobar en la toma

En la entrevista, Antonio Navarro Wolff confirmó que Iván Marino Ospina, uno de los máximos comandantes del M-19, visitó una finca de Pablo Escobar. Según el video completo en poder de EL COLOMBIANO, Navarro afirmó que esa visita fue parte de las razones que llevaron a la organización a decidir la remoción de Ospina de la comandancia.

Navarro reconoció que la posibilidad de contactos entre integrantes del M-19 y Pablo Escobar no podía descartarse. Sin embargo, aclaró que ese reconocimiento no implicaba aceptar que el capo del Cartel de Medellín hubiera diseñado, financiado o promovido la toma del Palacio de Justicia.

Advertisement

Ante los magistrados, el exdirigente guerrillero sostuvo que el M-19 no tenía motivos para emprender una operación que podía terminar en una tragedia de esas dimensiones para favorecer a Escobar. En sus palabras, según la transcripción, la organización no iba a hacer una operación suicida para hacerle un favor a Pablo Escobar.

Origen de las armas y la versión del M-19

Según Antonio Navarro Wolff, las armas usadas por los guerrilleros en la toma del Palacio correspondían a fusiles automáticos ligeros FN-FAL enviados originalmente por el Gobierno de Venezuela a los sandinistas en 1979, durante la insurrección contra el régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua.

El excomandante también explicó que se trataba de fusiles de asalto M-16 de fabricación estadounidense, vendidos en su momento a la Guardia Nacional somocista. Indicó que eran armas que habían pertenecido a una unidad de infantería nicaragüense.

Navarro Wolff reveló además que parte de esas armas fueron un regalo de los guerrilleros salvadoreños del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Según su interpretación, el M-19 buscaba un objetivo político y replicar el impacto de la toma de rehenes de la Embajada de República Dominicana, que la guerrilla había protagonizado en 1980.

Advertisement

Hipótesis sobre la extradición y alcance de la diligencia

La hipótesis de que la operación hubiera sido concebida por Pablo Escobar para impedir una decisión judicial sobre la extradición fue uno de los puntos de mayor discusión durante la diligencia. Navarro Wolff, según el material revelado, no compartió esa tesis.

La declaración fue tomada por los magistrados Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla. Hasta ahora, el público solo conocía las declaraciones publicadas por la propia Comisión de la Verdad en su informe final, por lo que la totalidad del material representa un aporte nuevo sobre los episodios más controvertidos de la toma del Palacio de Justicia.

Las afirmaciones de Antonio Navarro Wolff se suman a la discusión histórica sobre la relación entre el M-19, el narcotráfico y el asalto de noviembre de 1985. La entrevista permite contrastar la versión de un exdirigente de la guerrilla con las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad.