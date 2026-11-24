El artista puertorriqueño ofrece un show gratis tras su actuación decepcionante el 21 de noviembre en Bogotá, prometiendo compensar a sus seguidores y aclarar los errores de su equipo.

El cantante puertorriqueño Anuel AA ha anunciado la realización de un concierto completamente gratuito en Bogotá como medida de compensación tras su actuación considerada decepcionante el pasado 21 de noviembre. La iniciativa busca directos reparar el daño reputacional causado durante su participación en el festival Vive Claro, donde la calidad del espectáculo generó un fuerte rechazo entre la audiencia presente.

Comunicado oficial y disculpa pública

En un mensaje publicado a través de sus historias de Instagram, el artista se dirigió específicamente a sus seguidores leales para anunciar esta nueva fecha sin costo alguno. El objetivo declarado es arreglar la situación vivida recientemente y restablecer la confianza con su público mediante una experiencia musical completa y de alta calidad, distinta a la ofrecida anteriormente.

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Explicación técnica sobre los errores de logística

Anuel AA justificó los problemas ocurridos atribuyéndolos a fallos internos en su equipo de trabajo. Según su versión, una persona de su staff lo informó incorrectamente sobre los detalles de la agenda, lo que provocó que el artista llegara tarde al evento y realizara una presentación extremadamente corta.

El músico aclaró que su participación en el Vive Claro no estaba programada inicialmente como un concierto integral, sino como una presentación breve dentro de la estructura de un festival. Esta confusión de horarios y expectativas contribuyó significativamente a la frustración de los espectadores que asistieron esperando un show completo.

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Intervención policial y tensión en el escenario

Durante su explicación, el puertorriqueño detalló que abandonó el escenario apresuradamente sin despedirse del público debido a la presencia de fuerzas policiales. Según Anuel AA, los agentes de seguridad estaban listos para intervenir de manera agresiva si el artista no terminaba su actuación inmediatamente, lo que generó un ambiente de tensión que interrumpió el desarrollo normal del show.

El artista enfatizó que, de tener control total sobre la decisión, habría optado por no cantar y devolver el dinero a los fanaticos inmediatamente, además de reprogramar la fecha. Esta declaración busca demostrar la magnitud de la falla operativa dentro de su empresa y las severas consecuencias que enfrentan los organizadores ante errores de coordinación.

Estreno del disco y próximos eventos en Colombia

El anuncio del evento gratuito coincide con la inminente llegada de su nuevo material discográfico. El lanzamiento del álbum Real hasta la muerte 2 está programado para el jueves 26 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños del artista, marcando un momento clave en su carrera musical actual.

Además de la compensación en Bogotá, Anuel AA está en proceso de anunciar las nuevas fechas para sus presentaciones pendientes en territorio colombiano. Esto incluye la revisión del evento que estaba originalmente programado para el 22 de noviembre en el DAVIarena de Medellín, asegurando que ambos shows se lleven a cabo bajo condiciones optimizadas para los fans.