El concierto de Anuel AA en Bogotá terminó abruptamente. Asistentes denunciaron retraso de dos horas, presentación de 50 minutos y salida sin despedida.

El concierto del artista puertorriqueño Anuel AA, programado para la noche del sábado 21 de noviembre en la ciudad de Bogotá, se convirtió en un foco de controversia y descontento masivo entre sus seguidores. El evento, realizado en el recinto Vive Claro, terminó generando una oleada de indignación debido a un cronograma caótico que incluyó un retraso significativo de inicio, una duración del espectáculo notablemente inferior a la esperada y la retirada del artista sin aviso previo.

Detalles del incidente y cronograma

Anuel AA hizo su aparición en el escenario aproximadamente a las 11:30 de la noche, lo que representó un retraso de cerca de dos horas respecto a los horarios iniciales. La cuenta especializada en la industria musical MUSICTRENDS, que confirmó su presencia en el lugar, reportó que la presentación artística fue extremadamente breve, durando únicamente entre 40 y 50 minutos. Esta insuficiencia temporal no fue el único elemento que frustró a la audiencia, ya que el artista abandonó la tarima sin ofrecer una despedida formal, dejando al público en la incertidumbre sobre si el show había concluido definitivamente.

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Reacciones del público y desórdenes

La insatisfacción derivó en manifestaciones visibles de enojo dentro del recinto. Diversos asistentes, visiblemente molestos por la experiencia, comenzaron a protestar levantando y arrojando sillas hacia el escenario y las áreas circundantes. Estos videos circulan ampliamente en redes sociales, mostrando a espectadores intentando comprender si el espectáculo había terminado realmente mientras otros permanecían en sus asientos sin reaccionar. Actualmente, no existe un balance oficial que cuantifique el número exacto de personas involucradas en estos desórdenes ni se ha confirmado si hubo personas heridas durante los incidentes.

Precios de las entradas vs. valor percibido

Un factor crucial que alimentó la furia del público fue la discrepancia entre el precio pagado y la calidad del servicio recibido. El registro oficial del evento ante la autoridad PULEP indicaba precios de base desde 200.000 hasta 900.000 pesos, los cuales, al sumarle los cargos de servicio, alcanzaron valores exorbitantes. Según información previa de Blu Radio, la entrada para el Palco RHLM costó 1.040.000 pesos, mientras que la categoría Preferencial tuvo un valor final de 241.000 pesos, cifras que muchos consideran desproporcionadas para un show de tan corta duración.

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Conflictos de horarios y reprogramaciones

Existía una inconsistencia notable en los horarios publicados que contribuyó a la confusión inicial. Mientras que el registro oficial en PULEP establecía el inicio del evento a las 7:00 p. m., la plataforma Ticketmaster mostraba la presentación de Anuel AA para las 9:00 p. m. del mismo sábado. Este concierto en Bogotá fue ratificado pocos días antes, después de que la fecha original programada para Medellín el 22 de noviembre fuera reprogramada para 2027 debido a ajustes en la agenda personal del cantante, marcando esta presentación como la única en Colombia durante 2026.

Situación actual y comunicados oficiales

Hasta el momento de la redacción de este reporte, ni Anuel AA ni los organizadores del evento han emitido una explicación pública detallada que aclare las razones del retraso, la abrupta finalización del espectáculo o la forma en que se manejó la salida del artista. La ausencia de comunicación oficial ha mantenido vivos los reclamos en internet, donde las imágenes de las sillas lanzadas y los testimonios de frustración continúan circulan, marcando la noche de regreso del artista en Bogotá como un evento marcado por la decepción en lugar de la celebración.