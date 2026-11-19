Iguana Producciones confirma que el concierto de Anuel AA en DaviArena se traslada al 2027. Los boletos son válidos o devueltos hasta diciembre de 2026.

Iguana Producciones, en conjunto con Breakfast Live y Tuboleta, ha emitido un comunicado oficial informando que la presentación del artista de reggaetón Anuel AA, programada originalmente para el 22 de noviembre de 2026 en la DAVIarena de Medellín, será reprogramada para el año 2027. Esta decisión, confirmada por los organizadores ante el medio de comunicación El Colombiano, responde a ajustes imprevistos en la agenda de gira del artista que le impiden mantener la fecha inicial programada.

Detalles del traslado del evento a 2027

La razón fundamental detrás de esta decisión es estrictamente logística y administrativa. En atención a los ajustes en la agenda de gira de Anuel AA, el concierto ya no podrá realizarse en la fecha prevista durante el 2026. Los promotores han aclarado que, aunque aún no se ha confirmado una fecha específica dentro del nuevo año calendario, el evento definitivamente se celebrará en 2027. Se espera que sea el propio artista quien infome directamente a sus seguidores a través de sus canales oficiales cuándo se llevará a cabo la reposición del espectáculo.

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Política de devoluciones y vigencia de boletos

Los organizadores han establecido un protocolo claro para los asistentes que adquirieron entradas. La entrada adquirida servirá para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional; el público solo debe conservar su boleta física o digital como comprobante. Para quienes no estén de acuerdo con este cambio de año y prefieran no asistir, existe la opción de solicitar la devolución total del dinero. Las solicitudes podrán realizarse a partir de la fecha de emisión de este comunicado oficial y hasta el 18 de diciembre de 2026, a través del enlace habilitado en la plataforma web.tuboleta.com/pqrs.html.

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Impacto en la cartelera de Medellín

Hasta la fecha de este anuncio, el concierto del sábado en el Vive Claro, en Bogotá, sigue firme y no se ve afectado por esta reprogramación. En la DAVIarena de Medellín, la cartelera continúa con otros artistas confirmados. Chayanne actuará este jueves 19 de noviembre, seguido de Kris R el viernes 20, y Rubén Blades programado para el sábado 21 de noviembre. La próxima semana también traerá a Beéle, el 28 de noviembre, mientras que diciembre comenzará con Hebert Vargas el 4, Martin Garrix el 11, y el año cerrará con Alcolirykoz el 11 de diciembre.

Próximos pasos y comunicación oficial

La nueva fecha del concierto de Anuel AA será anunciada dentro del plazo de devolución indicado en el comunicado oficial. Esto permite al público decidir si asiste a la nueva presentación o solicita su reembolso antes de que finalice el período establecido. Además, la información será publicada en los canales oficiales de Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta tan pronto el artista lo anuncie en sus propios medios de comunicación. Los organizadores agradecen profundamente a todas las personas que han adquirido sus entradas y confiado en esta experiencia musical.